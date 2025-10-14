Thị trường tiền số hôm nay, 14-10: Diễn biến mới nhất liên quan dự án Antex của Shark Bình

Tối 14-10, thị trường tiền số đồng loạt lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 3%, còn 110.700 USD.

Nhóm altcoin cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh như Ethereum (ETH) mất hơn 4%, còn 3.940 USD; BNB giảm gần 10%, xuống 1.160 USD; XRP giảm hơn 6%, còn 2,4 USD; Solana (SOL) giảm nhẹ hơn với 1%, còn 193 USD.

Theo CoinDesk, thị trường Bitcoin vừa trải qua đợt giảm mạnh vào tuần trước, đánh dấu lần thứ ba giá không thể duy trì trên ngưỡng quan trọng từ các đỉnh 2017 và 2021.

Sự thất bại liên tiếp này làm dấy lên lo ngại rằng giá Bitcoin có thể rơi về mức 100.000 USD hoặc thấp hơn trong thời gian tới.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.700 USD. Nguồn: OKX

Shark Bình bị khởi tố

Ngày 14-10, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan.



Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Shark Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Bên cạnh đó, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Cùng ngày, ngay sau đó, Hội Tuesday.danglonbank.vn, nhóm tác giả mới đây cáo buộc ông Bình chính là người đứng sau cú sập AntEx, vừa có bài viết mới sau nhiều ngày im ắng.

Cụ thể, nhóm này đăng với nội dung: "Chào anh em tôi đi đây. Xin lỗi ae nhiều. Chúc ae sớm nhận được lại tiền. Tạm biệt". Kèm theo đó là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số người liên quan đang làm việc với cơ quan chức năng.