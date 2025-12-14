HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 14-12: Bitcoin có thể rớt xuống 70.000 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo mức điều chỉnh tiếp theo của Bitcoin có thể nằm trong khoảng 70.000 - 72.500 USD.

Tối 14-12, thị trường tiền số biến động nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 1%, xuống quanh vùng 89.350 USD.

Các đồng tiền số khác như Ethereum giảm hơn 0,4%, lùi về khoảng 3.090 USD; BNB giảm nhẹ 0,1%, còn 890 USD. XRP và Solana cùng giảm trên 1%, lần lượt xuống quanh mức 2 USD và 131 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin có nguy cơ bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới.

Kịch bản được nhiều chuyên gia phân tích vĩ mô đề cập là Bitcoin có thể lùi về vùng 70.000 USD nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thực hiện nâng lãi suất tại cuộc họp dự kiến ngày 19-12.

Dữ liệu lịch sử do một số nhà phân tích tổng hợp cho thấy, kể từ năm 2024, mỗi lần BoJ tăng lãi suất đều trùng với các đợt sụt giảm mạnh của Bitcoin, với mức giảm đều vượt 20%.

Thị trường tiền số hôm nay: Bitcoin có thể rớt xuống 70 . 000 USD - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 89.350 USD Nguồn: OKX

Cụ thể, Bitcoin từng giảm khoảng 23% vào tháng 3-2024, 26% vào tháng 7-2024 và 31% vào tháng 1-2025, đều gắn với các thời điểm Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ vai trò đặc biệt của Nhật Bản đối với dòng tiền toàn cầu.

Khi lãi suất tại Nhật Bản tăng, đồng Yên mạnh lên, sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các chiến lược vay vốn chi phí thấp để đầu tư vào tài sản rủi ro. Điều này buộc nhiều nhà đầu tư phải thu hẹp đòn bẩy, đóng vị thế và rút vốn khỏi các thị trường như tiền số.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin vẫn phát đi tín hiệu kém tích cực. Sau khi rơi mạnh từ vùng đỉnh 105.000 - 110.000 USD hồi tháng 11, giá chỉ hồi phục nhẹ và đi ngang trong biên độ hẹp.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là giai đoạn tích lũy ngắn trước khi xu hướng giảm tiếp diễn. Nếu vùng hỗ trợ hiện tại bị phá vỡ, mục tiêu điều chỉnh tiếp theo của Bitcoin có thể nằm trong khoảng 70.000 - 72.500 USD.

