Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 15-3: Tín hiệu đáng chú ý của Bitcoin giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin đang cho thấy khả năng hấp thụ cú sốc thị trường khá nhanh khi căng thẳng leo thang, với mức giảm ngày càng thu hẹp.

Tối 15-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng khoảng 0,8%, lên vùng 71.400 USD.

Một số đồng tiền số lớn khác cũng tăng nhẹ. Ethereum giao dịch quanh 2.090 USD, BNB ở mức 659 USD và Solana khoảng 87,9 USD, cùng tăng gần 0,8%. Trong khi đó, XRP có mức tăng mạnh nhất trong nhóm này, hơn 2%, lên khoảng 1,4 USD.

Theo phân tích của CoinDesk, sau hai tuần ảnh hưởng bởi biến động địa chính trị khi Mỹ và Israel bắt đầu các đợt tấn công vào Iran, Bitcoin đã diễn biến tốt hơn nhiều tài sản lớn khác như vàng, chỉ số S&P 500, cổ phiếu châu Á hay thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Chỉ có dầu mỏ và đồng USD tăng mạnh hơn, nhưng đây là các tài sản hưởng lợi trực tiếp từ căng thẳng địa chính trị.

Diễn biến này khiến khái niệm Bitcoin là "tài sản trú ẩn" - từng bị nghi ngờ khi giá đi ngang vào cuối năm ngoái bắt đầu được nhắc lại trong giới đầu tư.

Đồng thời, Bitcoin cũng cho thấy khả năng hấp thụ các cú sốc của thị trường khá nhanh, khi mỗi đợt leo thang căng thẳng đều khiến giá giảm nhưng mức giảm ngày càng thu hẹp.

Thực tế cho thấy lực mua liên tục xuất hiện ở những mức giá cao hơn sau mỗi lần bán tháo. Khi các cuộc tấn công đầu tiên xảy ra ngày 28-2, Bitcoin chạm đáy khoảng 64.000 USD.

Sau khi Iran đáp trả bằng tên lửa vài ngày sau đó, mức thấp nhất đã nâng lên khoảng 66.000 USD. Một tuần tiếp theo, trong bối cảnh xung đột vẫn kéo dài, giá chỉ lùi về vùng 68.000 USD trước khi phục hồi.

Tín hiệu đáng chú ý của Bitcoin giữa căng thẳng Mỹ - Iran ngày 15 - 3 - 2026 - Ảnh 1.

Bitcoin đang ở mức 71.423 USD Nguồn: OKX

Sau các vụ tấn công tàu chở dầu ngày 12-3, Bitcoin vẫn giữ vùng khoảng 69.400 USD. Sau sự kiện tại đảo Kharg cuối tuần, mức thấp nhất tiếp tục nâng lên khoảng 70.600 USD, cho thấy lực mua xuất hiện ở các mức giá ngày càng cao.

Trong khi vùng 73.000-74.000 USD vẫn là ngưỡng cản, các mức đáy lại tăng thêm khoảng 1.000 - 2.000 USD sau mỗi biến động.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Bitcoin có thể sớm thử lại mốc 74.000 USD. So với các tài sản khác, Bitcoin phục hồi khá nhanh. Từ khi chiến sự bắt đầu, giá dầu tăng hơn 40%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm điểm và vàng biến động mạnh.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ tránh tấn công hạ tầng dầu mỏ tại đảo Kharg của Iran "vì lý do nhân đạo", nhưng cảnh báo sẽ xem xét lại nếu Iran tiếp tục cản trở vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cơ sở năng lượng bị tấn công.

Theo International Energy Agency, gián đoạn nguồn cung hiện nay đã được xem là một trong những cú sốc lớn nhất từng ghi nhận trên thị trường năng lượng. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn.

Tuy vậy, phản ứng của Bitcoin trước các biến động địa chính trị cho thấy vai trò của thị trường tiền số đang thay đổi. Bitcoin không hoàn toàn là tài sản trú ẩn như vàng, nhưng cũng không chỉ là tài sản rủi ro.

Trong nhiều trường hợp, đồng tiền số này đang hoạt động như một thị trường thanh khoản toàn cầu giao dịch liên tục 24/7, nơi các cú sốc được phản ánh gần như ngay lập tức khi nhiều thị trường tài chính truyền thống vẫn đóng cửa.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-3: Bitcoin bất ngờ vọt lên 72.400 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 13-3: Bitcoin bất ngờ vọt lên 72.400 USD

(NLĐO)- Đà tăng của Bitcoin đang thể hiện sự bền bỉ sau những biến động địa chính trị gần đây.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-3: Một rào cản đang chờ Bitcoin

(NLĐO)- Đà tăng hiện nay của Bitcoin được đánh giá chỉ mang tính phục hồi ngắn hạn sau khi giá tăng khoảng 17% từ vùng dưới 60.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-3: Chuyên gia cảnh báo sắp có biến động lớn

(NLĐO)- Một số nhà đầu tư dự báo thị trường tiền số vẫn có thể trải qua nhịp điều chỉnh sâu hơn và giá Bitcoin khả năng cao xuống vùng 50.000 USD hoặc thấp hơn

