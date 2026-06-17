Thị trường tiền số hôm nay, 17-6: Vì sao lao dốc?

Tối 17-6, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 1%, xuống vùng 65.220 USD. Nhiều đồng tiền số khác như Ethereum, XRP và Solana cũng mất trên 2% giá trị.

Theo Cointelegraph, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ các chính sách mới tại cả châu Âu và Mỹ, khi khung pháp lý đối với tiền số ngày càng được siết chặt.

Tại châu Âu, thời hạn áp dụng bộ quy định mới đang đến gần, buộc các sàn giao dịch phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục cấp phép nếu muốn tiếp tục hoạt động.

Trước áp lực này, công ty lưu ký tài sản số BitGo đã triển khai dịch vụ tại khu vực, nhằm hỗ trợ các nền tảng duy trì vận hành trong thời gian chờ phê duyệt.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng việc đảm bảo dịch vụ liên tục cho người dùng là cần thiết, ngay cả khi quá trình cấp phép bị kéo dài.

Bitcoin đang giao dịch tại 65.227 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, việc xin giấy phép được đánh giá không dễ dàng. Một số thông tin cho thấy cơ quan quản lý tại Hy Lạp có thể từ chối hồ sơ của một sàn giao dịch lớn, làm gia tăng sự bất định về pháp lý trong khu vực.

Tại Mỹ, quốc hội đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy một dự luật về nhà ở, trong đó có điều khoản cấm ngân hàng trung ương phát hành tiền kỹ thuật số quốc gia đến năm 2030. Quy định này phản ánh những lo ngại liên quan sự ổn định tài chính và quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, ngành tiền số cũng đang gia tăng ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị. Một tổ chức vận động liên quan các doanh nghiệp tiền số đã chi hàng triệu USD để hỗ trợ một ứng viên Thượng viện Mỹ tại bang Alabama.

Động thái này được xem là phép thử đối với mức độ tác động của ngành trong các cuộc bầu cử, khi dòng tiền tiếp tục được rót vào nhiều chiến dịch trên toàn nước Mỹ.

Nhìn chung, thị trường tiền số đang bước vào giai đoạn chịu sự quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong cả kinh tế và chính trị.