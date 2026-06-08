Thị trường tiền số hôm nay, 8-6: Động thái bất ngờ của một công ty công nghệ

Tối 8-6, thị trường tiền số bật tăng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 3%, lên mức 63.800 USD.

Nhiều đồng tiền lớn cũng ghi nhận đà tăng tích cực. Ethereum và Solana cùng tăng gần 5%, trong khi BNB tăng khoảng 3% và XRP tăng gần 4%, cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện.

Trong bối cảnh đó, Strategy - công ty công nghệ của Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý khi gia tăng nắm giữ Bitcoin. Theo Blockonomi, doanh nghiệp này vừa mua thêm 1.550 Bitcoin trong giai đoạn từ ngày 1-6 đến 7-6, với tổng giá trị khoảng 101,3 triệu USD.

Giá mua trung bình của đợt này là 65.332 USD mỗi Bitcoin. Sau giao dịch, tổng lượng Bitcoin mà Strategy nắm giữ đã tăng lên 845.256 Bitcoin, tương đương giá trị khoảng 53,5 tỉ USD.

Ông Michael Saylor, Chủ tịch Strategy, cho biết giá mua trung bình của toàn bộ số Bitcoin mà công ty tích lũy là khoảng 75.680 USD mỗi đồng, với tổng chi phí khoảng 64 tỉ USD, bao gồm cả các khoản phí. Lượng nắm giữ này chiếm hơn 4% tổng nguồn cung tối đa của Bitcoin.

Tuy nhiên, với mặt bằng giá hiện tại, công ty đang tạm ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 10,5 tỉ USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 63.783 USD Nguồn: OKX

Trước đó, Strategy đã bán 32 Bitcoin với giá trung bình 77.135 USD mỗi đồng, thu về khoảng 2,5 triệu USD để chi trả cổ tức.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp bán Bitcoin kể từ cuối năm 2022. Động thái này từng khiến thị trường lo ngại, dù giới phân tích đánh giá quy mô bán ra không lớn và mang tính chủ động.

Để có nguồn vốn mua thêm Bitcoin, Strategy đã đẩy mạnh bán cổ phiếu. Trong tuần qua, công ty bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 181 triệu USD. Tính đến ngày 7-6, vẫn còn gần 26 tỉ USD cổ phiếu có thể tiếp tục được bán theo chương trình đã đăng ký.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng kế hoạch huy động vốn quy mô lớn thông qua cổ phiếu và các công cụ tài chính khác.

Một số loại cổ phiếu ưu đãi được thiết kế để trả cổ tức định kỳ, với mức lợi suất công bố khoảng 11,5% mỗi năm.

Về tình hình tài chính, Strategy hiện duy trì khoảng 1 tỉ USD tiền dự trữ, tăng so với mức 900 triệu USD trước đó.

Sau khi thanh toán một phần nợ đến hạn, số tiền này đủ để chi trả cổ tức trong hơn 6 tháng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng công ty có thể cần tiếp tục củng cố nguồn dự trữ để giảm bớt lo ngại từ thị trường.

Dù vậy, các đánh giá gần đây cho thấy khả năng chi trả cổ tức của Strategy vẫn được đảm bảo nhờ nguồn tiền dự trữ và khả năng huy động vốn linh hoạt. Công ty dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên để xem xét điều chỉnh tần suất chi trả cổ tức trong thời gian tới.