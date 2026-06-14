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Kinh tế

Thị trường tiền số: Tin xấu dồn dập giữa mùa World Cup 2026

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giới chuyên gia cảnh báo các hình thức lừa đảo tiền số đang gia tăng trong mùa World Cup 2026, như bán vé giả, cá cược dàn xếp và đầu tư trá hình.

Tối 13-6, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin tăng hơn 1%, vượt 64.100 USD. XRP và Solana cùng tăng gần 2%, lần lượt lên 1,15 USD và 67,8 USD; Ethereum tăng gần 1% lên 1.678 USD, trong khi BNB nhích 0,3%, đạt 608 USD.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý. Theo Cointelegraph, một loạt sàn giao dịch tiền số như Bybit, Binance, Bitget Wallet và MEXC đã hủy kế hoạch cung cấp sản phẩm đầu tư liên quan đến IPO của SpaceX do không đảm bảo được lượng cổ phiếu phân bổ.

SpaceX niêm yết trên Nasdaq ngày 13-6, với nhu cầu đăng ký mua cao gấp hơn 4 lần lượng chào bán, huy động 75 tỉ USD. Cổ phiếu mở cửa ở mức 150 USD, kết phiên ở 161,11 USD, đưa định giá công ty vượt 2.000 tỉ USD.

Thị trường tiền số hôm nay 13 - 6: Cảnh báo lừa đảo mùa World Cup 2026 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 64.140 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, các nền tảng tiền số không thể đáp ứng nhu cầu người dùng, một phần do đối tác trung gian không cung cấp được tài sản như cam kết. Sự việc được xem là bước lùi trong nỗ lực kết nối nhà đầu tư tiền số với thị trường chứng khoán.

Ở diễn biến khác, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried không thể lật lại bản án 25 năm tù khi tòa phúc thẩm Mỹ bác kháng cáo, cho rằng các bằng chứng buộc tội là rõ ràng.

Cùng lúc, giới chuyên gia cảnh báo các hình thức lừa đảo tiền số gia tăng trong mùa World Cup 2026, như bán vé giả, cá cược dàn xếp và đầu tư trá hình.

Với quy mô hàng triệu người tham gia và giá trị kinh tế lớn, sự kiện này đang trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Trước đó, cơ quan chức năng Mỹ cũng cảnh báo về các website giả mạo liên quan đến FIFA nhằm đánh cắp thông tin và lừa đảo người dùng.

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