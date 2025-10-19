HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: Công ty chỉ có 2 nhân viên muốn tham gia tài sản số

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia dự đoán Bitcoin có thể rơi về 95.000 USD, thậm chí xuống vùng 91.000 USD.

Tối 19-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng nhẹ gần 0,8%, lên 107.800 USD, nhưng vẫn giảm gần 4% trong một tuần qua.

Các đồng altcoin biến động nhẹ, như Ethereum (ETH) tăng 1,3% lên 3.930 USD, Solana (SOL) tăng hơn 2% đạt 188 USD, XRP tăng hơn 1% lên 2,3 USD; trong khi BNB giảm 0,3%, còn 1.100 USD.

Theo CoinTelegraph, dù giá Bitcoin tạm thời ổn định quanh vùng 107.000 USD, giới đầu tư vẫn thận trọng khi nhiều tín hiệu cho thấy đồng tiền này có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn do lực mua yếu và biến động kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia trong lĩnh vực tiền số Tony dự đoán Bitcoin có thể rơi về 95.000 USD, thậm chí kiểm định vùng 91.000 USD trước khi tạo đáy. Tuy vậy, chuyên gia này vẫn cho rằng đây là diễn biến tích cực nếu xét theo chu kỳ tăng dài hạn.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-10: - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 107.800 USD Nguồn: OKX

Nhà phân tích Daan Crypto Trades cho rằng giá sẽ đi ngang, quanh 107.000 USD đến khi kết tuần giao dịch, với ngưỡng 105.000 USD là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu chứng khoán Mỹ hồi phục, Bitcoin có thể bật tăng trở lại.

Một tín hiệu tích cực là chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4, cho thấy lực bán suy yếu và Bitcoin có thể sớm phục hồi.

Nhiều chuyên gia nhận định, dù tâm lý thị trường đang bi quan, các chỉ báo kỹ thuật lại phát tín hiệu cho khả năng phục hồi sắp tới.

Tại thị trường trong nước, Công ty CP An Trường An (mã chứng khoán: ATG) gây chú ý khi chuẩn bị họp cổ đông để đổi tên thành Công ty CP ATG Planet, bổ sung ngành nghề kinh doanh công nghệ số và vật liệu xây dựng.

Song song đó, An Trường An xin ý kiến cổ đông góp vốn lập Công ty CP ABI Planet tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tập trung phát triển sản phẩm Blockchain và AI.

ABI Planet có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, trong đó ATG góp 30% (tương đương 15 tỉ đồng), phần còn lại mời gọi nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6-2025, An Trường An ghi nhận lỗ lũy kế hơn 157 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Công ty này hiện chỉ còn 2 nhân viên.

Theo ghi nhận, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9-9-2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã nhanh chóng nhập cuộc.

Mới đây nhất, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa được thành lập ngày 30-9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỉ đồng.

Hay vừa qua, Công ty CP Chứng khoán HD cũng lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6-2025, Công ty CP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange cũng được thành lập, với vốn điều lệ là 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.

