Thị trường tiền số hôm nay, 2-10: Việt Nam tiếp tục có thêm một công ty tài sản mã hóa

Tối 2-10, thị trường tiền số tiếp tục khởi sắc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 2%, lên mức 119.000 USD.

Bitcoin có thể chạm mốc 165.000 USD

Các đồng altcoin khác cũng đồng loạt đi lên. Trong đó, Ethereum (ETH) tăng hơn 2%, đạt 4.387 USD; XRP tăng 0,5%, lên 2,9 USD; BNB tăng hơn 3%, lên 1.050 USD; còn Solana (SOL) tăng gần 3%, lên 225 USD.

Ngân hàng JPMorgan dự báo giá Bitcoin có thể tăng lên khoảng 165.000 USD, dựa trên so sánh mức biến động với vàng. Con số này cao hơn khoảng 40% so với giá hiện tại khoảng 119.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 119.000 USD Nguồn: OKX

Theo JPMorgan, xu hướng “trú ẩn giá trị”, tức nhà đầu tư mua vàng hoặc Bitcoin để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền pháp định, đặc biệt khi các quỹ ETF vàng và Bitcoin thu hút dòng vốn lớn từ cuối năm 2024 đến nay.

Các chuyên gia của JPMorgan cho biết việc dòng tiền đổ vào Bitcoin và vàng xuất phát từ lo ngại lạm phát kéo dài, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, cùng với sự suy giảm niềm tin vào đồng USD và tiền pháp định ở nhiều thị trường mới nổi.

Đáng chú ý, tỉ lệ biến động giữa Bitcoin và vàng hiện đã giảm xuống dưới 2.0, cho thấy Bitcoin đang được định giá thấp hơn so với vàng.

JPMorgan cho rằng, với chênh lệch khoảng 50.000 USD so với mức định giá theo mô hình, Bitcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá trong thời gian tới.

Nhiều công ty trong nước tham gia

Tại Việt Nam, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9-9-2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng nhập cuộc.

Mới đây nhất, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa được thành lập ngày 30-9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỉ đồng.

Trụ sở chính đặt tại Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ hội sở chính của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Hay vừa qua, Công ty CP Chứng khoán HD cũng lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6-2025, Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản Mã hóa Vimexchange cũng được thành lập, với vốn điều lệ là 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.