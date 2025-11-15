Bitcoin "gãy sóng" tăng và nỗi sợ của giới đầu tư tiền số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bitcoin "gãy sóng" tăng và nỗi sợ của giới đầu tư tiền số

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm xuống dưới 90.000 USD.

Sáng 15-11, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy giá Bitcoin ghi nhận ở mức 96.190 USD, tăng nhẹ so với đêm hôm qua, sau khi có thời điểm lao dốc tới hơn 7% xuống 94.000 USD. 

Phần lớn các đồng tiền số khác cũng điều chỉnh nhẹ quanh mức 1%. Ethereum giảm 1,2% xuống 3.172 USD; XRP giảm 0,5% còn 2,3 USD; Solana (SOL) giảm gần 1% về 142 USD. Riêng BNB tăng gần 1%, lên 930 USD.

Theo CoinDesk, trong tuần qua, Bitcoin liên tục suy yếu và có thời điểm giảm xuống vùng dưới 95.000 USD sau đợt tăng giá mạnh hồi tháng 10. Tính chung cả tuần, Bitcoin giảm khoảng 9%, mức giảm mạnh nhất trong 8 tháng.

Bitcoin giảm mạnh nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 96.190 USD Nguồn: OKX

Theo các chuyên gia của Bitfinex, nhịp giảm gần đây chủ yếu xuất phát từ việc thị trường thiếu thông tin kinh tế Mỹ. Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1-10 đến 14-11 khiến các báo cáo quan trọng như lạm phát và việc làm bị tạm ngưng, khiến giới đầu tư khó đánh giá xu hướng.

Dù chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại, dự luật ngân sách hiện chỉ đủ vận hành đến ngày 30-1-2026, tiếp tục tạo tâm lý thận trọng trên thị trường. Giới phân tích cho rằng vấn đề chưa được giải quyết, mà chỉ bị lùi thời gian.

Chuyên gia Noelle Acheson, tác giả “Crypto Is Macro Now”, nhận định đợt giảm này là bước điều chỉnh sau nhiều tháng Bitcoin không thể vượt mốc 120.000 USD.

Bà cho rằng triển vọng dài hạn của đồng tiền số này vẫn tích cực nhưng thị trường cần thêm thời gian để ổn định, yếu tố quan trọng nhất hiện nay vẫn là dòng tiền trong nền kinh tế Mỹ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có động thái nới lỏng hoặc bổ sung thanh khoản, tâm lý nhà đầu tư có thể được cải thiện.

Một số chuyên gia khác đánh giá Bitcoin có thể tiếp tục biến động mạnh. John Glover, Giám đốc Đầu tư của Ledn, công ty tài chính kỹ thuật số, dự báo giá có thể phục hồi lên trên 100.000 USD trước khi đối mặt nguy cơ giảm dưới 90.000 USD, và quá trình điều chỉnh này có thể kéo dài đến mùa hè 2026.

"Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng sau sự kiện thanh lý lớn nhất từng ghi nhận hôm 10-10. Nỗi lo về những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống vẫn chưa biến mất" - Jake Ostrovskis, Giám đốc giao dịch tại Wintermute, chia sẻ.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

(NLĐO)- Bitcoin đang diễn biến tiêu cực trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Giá Bitcoin được dự báo có thể giảm xuống quanh 100.000 USD, thậm chí còn rớt về 90.000–93.000 USD trước khi ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 10-11: Điều gì khiến Bitcoin bất ngờ bật tăng trở lại?

(NLĐO)- Tâm lý thị trường hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa và Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12.

Kinh tế Mỹ Chính phủ Mỹ bitcoin tiền số Ethereum BNB
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo