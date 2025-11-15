Bitcoin "gãy sóng" tăng và nỗi sợ của giới đầu tư tiền số

Sáng 15-11, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy giá Bitcoin ghi nhận ở mức 96.190 USD, tăng nhẹ so với đêm hôm qua, sau khi có thời điểm lao dốc tới hơn 7% xuống 94.000 USD.

Phần lớn các đồng tiền số khác cũng điều chỉnh nhẹ quanh mức 1%. Ethereum giảm 1,2% xuống 3.172 USD; XRP giảm 0,5% còn 2,3 USD; Solana (SOL) giảm gần 1% về 142 USD. Riêng BNB tăng gần 1%, lên 930 USD.

Theo CoinDesk, trong tuần qua, Bitcoin liên tục suy yếu và có thời điểm giảm xuống vùng dưới 95.000 USD sau đợt tăng giá mạnh hồi tháng 10. Tính chung cả tuần, Bitcoin giảm khoảng 9%, mức giảm mạnh nhất trong 8 tháng.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 96.190 USD Nguồn: OKX

Theo các chuyên gia của Bitfinex, nhịp giảm gần đây chủ yếu xuất phát từ việc thị trường thiếu thông tin kinh tế Mỹ. Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1-10 đến 14-11 khiến các báo cáo quan trọng như lạm phát và việc làm bị tạm ngưng, khiến giới đầu tư khó đánh giá xu hướng.

Dù chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại, dự luật ngân sách hiện chỉ đủ vận hành đến ngày 30-1-2026, tiếp tục tạo tâm lý thận trọng trên thị trường. Giới phân tích cho rằng vấn đề chưa được giải quyết, mà chỉ bị lùi thời gian.

Chuyên gia Noelle Acheson, tác giả “Crypto Is Macro Now”, nhận định đợt giảm này là bước điều chỉnh sau nhiều tháng Bitcoin không thể vượt mốc 120.000 USD.

Bà cho rằng triển vọng dài hạn của đồng tiền số này vẫn tích cực nhưng thị trường cần thêm thời gian để ổn định, yếu tố quan trọng nhất hiện nay vẫn là dòng tiền trong nền kinh tế Mỹ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có động thái nới lỏng hoặc bổ sung thanh khoản, tâm lý nhà đầu tư có thể được cải thiện.

Một số chuyên gia khác đánh giá Bitcoin có thể tiếp tục biến động mạnh. John Glover, Giám đốc Đầu tư của Ledn, công ty tài chính kỹ thuật số, dự báo giá có thể phục hồi lên trên 100.000 USD trước khi đối mặt nguy cơ giảm dưới 90.000 USD, và quá trình điều chỉnh này có thể kéo dài đến mùa hè 2026.

"Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng sau sự kiện thanh lý lớn nhất từng ghi nhận hôm 10-10. Nỗi lo về những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống vẫn chưa biến mất" - Jake Ostrovskis, Giám đốc giao dịch tại Wintermute, chia sẻ.