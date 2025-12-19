Thị trường tiền số hôm nay, 19-12: Xuất hiện diễn biến gây bất ngờ

Tối 19-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực nhưng mức tăng còn thận trọng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin nhích lên 0,4%, giao dịch quanh 87.990 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác tăng mạnh hơn. Ethereum tăng hơn 2,5%, lên 2.960 USD; Solana tăng trên 1%, đạt 126 USD; BNB tăng hơn 0,7%, lên 847 USD. Riêng XRP đi ngược xu hướng khi giảm nhẹ 0,5%, xuống khoảng 1,8 USD.

Theo Cointelegraph, trong ngày 19-12, có thời điểm giá Bitcoin lên tới 88.020 USD, tăng khoảng 2,5% so với đầu ngày. Động lực chính đến từ quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lên khoảng 0,75%, mức cao nhất trong vòng 30 năm, đánh dấu việc chấm dứt giai đoạn tiền rẻ kéo dài.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang nới lỏng chính sách, bước đi của Nhật Bản được xem là khác biệt. Tuy vậy, thay vì chịu áp lực giảm, thị trường tiền số lại phản ứng theo hướng tích cực.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.990 USD Nguồn: OKX

Ông Arthur Hayes, cựu lãnh đạo sàn BitMEX, nhận định dù lãi suất danh nghĩa tăng, Nhật Bản trên thực tế vẫn duy trì chính sách tiền rẻ, qua đó hỗ trợ các tài sản giữ giá trị như Bitcoin.

Một nhóm nghiên cứu khác cho rằng thị trường đang kỳ vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục thắt chặt, song các yếu tố chính trị và tài khóa có thể hạn chế khả năng này.

Theo dự báo, nước này khó nâng lãi suất thêm trước năm 2027 nhằm tránh tạo áp lực lớn lên ngân sách và các gói hỗ trợ kinh tế.

Cùng thời điểm, thị trường chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,5%, trong khi S&P 500 tìm cách phục hồi sau giai đoạn đi ngang.

Một số chuyên gia nhận định tâm lý thận trọng hiện nay có thể tạo nền cho một đợt tăng giá vào những tuần cuối năm.

Trước đó, Bitcoin từng giảm về vùng 84.390 USD sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát bất ngờ.

Diễn biến này khiến giới đầu tư tiếp tục giữ tâm lý dè dặt, cho rằng thị trường cần thêm thời gian để ổn định, đồng thời không loại trừ khả năng giá còn kiểm định lại các vùng thấp hơn trước khi xu hướng rõ ràng hơn.

YouTube vừa ra mắt một tính năng mới cho phép các nhà sáng tạo nội dung tại Mỹ nhận thu nhập bằng PYUSD - đồng stablecoin do PayPal phát hành. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý của việc thanh toán bằng tiền mã hóa trên một nền tảng nội dung lớn. Bà May Zabaneh, Giám đốc mảng tiền mã hóa của PayPal, xác nhận với Fortune rằng tính năng này đã được triển khai và hiện chỉ áp dụng cho người dùng tại Mỹ. Phía Google cũng cho biết YouTube đã bổ sung tùy chọn trả tiền bằng stablecoin của PayPal, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.



