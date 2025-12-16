HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 16-12: Bitcoin có thể rơi xuống 25.000 USD nếu lịch sử lặp lại

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Giới phân tích cảnh báo giá Bitcoin đã phá vỡ đường hỗ trợ tăng dài hạn - tín hiệu từng xuất hiện trong quá khứ trước những đợt giảm rất mạnh

Tối 16-12, thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin giảm khoảng 3%, lùi về vùng 86.800 USD.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường sau giai đoạn biến động mạnh.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng chịu áp lực bán đáng kể. Giá Ethereum giảm hơn 6%, xuống còn 2.933 USD. Solana mất gần 4%, giao dịch quanh mức 127 USD. BNB và XRP lần lượt giảm giá hơn 2%, về khoảng 865 USD và 1,9 USD. 

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh 126.200 USD. Việc giá liên tục dao động ngay trên ngưỡng hỗ trợ 85.000 USD khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại kịch bản điều chỉnh sâu hơn có thể xảy ra, với vùng giá 70.000 USD được nhắc đến như một mốc rủi ro tiếp theo.

Dù vậy, các dữ liệu theo dõi dòng tiền trên mạng lưới cho thấy một bộ phận nhà đầu tư lớn vẫn đang âm thầm gom mua.

Nhóm nắm giữ từ 100 đến 1.000 Bitcoin, thường được xem là nhà đầu tư giàu có, đã nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 3,575 triệu Bitcoin, tăng từ mức 3,521 triệu chỉ trong vòng bảy ngày.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-12: Bitcoin có thể rơi xuống 25.000 USD nếu lịch sử lặp lại - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch vùng 86.800 USD Nguồn: OKX

Điều này đồng nghĩa khoảng 54.000 Bitcoin đã được họ mua lại từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo ghi nhận, đây là tốc độ tích lũy nhanh nhất của nhóm này kể từ năm 2012, cho thấy niềm tin dài hạn vẫn khá mạnh dù giá đã giảm sâu.

Lịch sử từng ghi nhận những giai đoạn tương tự. Năm 2012, sau một đợt gom mua mạnh, giá Bitcoin đã tăng từ mức 10 USD lên trên 100 USD chỉ trong vòng một năm.

Trước đó, vào năm 2011, làn sóng mua vào của các nhà đầu tư trung bình cũng diễn ra sau khi giá tăng mạnh, rồi tiếp tục kéo thị trường đi lên.

Tuy nhiên, bức tranh hiện tại không hoàn toàn thuận lợi. Áp lực bán chủ yếu đến từ những người nắm giữ lượng Bitcoin rất lớn, trên 10.000 đơn vị.

Trong 2 tháng qua, chính nhóm này là động lực chính khiến giá giảm, cho thấy lực mua của nhóm nhà đầu tư giàu có vẫn chưa đủ để cân bằng lượng bán ra.

Nhận định này cũng trùng khớp với đánh giá của một quỹ đầu tư lớn, cho rằng dòng tiền mua vào từ các tổ chức đang ở mức kỷ lục nhưng lại bị hấp thụ bởi lượng bán ra mạnh mẽ từ những người nắm giữ lâu năm.

Theo người sáng lập quỹ này, dù hoạt động mua vào của các tổ chức đạt mức cao chưa từng thấy, lượng Bitcoin cũ được tung ra thị trường cũng đang ở mức hiếm gặp trong nhiều năm. Điều đó khiến đà tăng giá khó bứt phá cho đến khi áp lực bán từ nhóm nắm giữ lâu năm suy giảm.

Ở chiều ngược lại, một nhà giao dịch kỳ cựu cảnh báo giá Bitcoin vừa phá vỡ đường hỗ trợ tăng dài hạn - tín hiệu từng xuất hiện trong quá khứ trước những đợt giảm rất mạnh.

Nếu kịch bản lịch sử lặp lại, giá Bitcoin thậm chí có thể rơi sâu về quanh 25.000 USD, qua đó cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn đang hiện hữu trên thị trường tiền số.

