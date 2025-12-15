Thị trường tiền số hôm nay, 15-12: Bitcoin đang bị "kẹt"

Tối 15-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 0,5%, giao dịch tại 89.699 USD.

Đồng tiền số khác như Ethereum tăng gần 2%, lên khoảng 3.150 USD; Solana nhích 1%, đạt 132 USD. Ngược lại, XRP giảm gần 1%, xuống 1,9 USD, trong khi BNB mất 0,29%, còn 889 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin bước vào tuần làm việc cuối cùng trước Giáng sinh trong trạng thái chịu nhiều áp lực.

Giá liên tục dao động trong biên độ hẹp, thiếu động lực rõ ràng, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt. Nhiều người lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân.

Một số nhà phân tích nhận định Bitcoin đang bị "kẹt" trong vùng giá rộng từ khoảng 80.000 - 99.000 USD.

Trong ngắn hạn, khu vực quanh 95.000 USD thu hút sự chú ý khi tập trung nhiều lệnh giao dịch, làm dấy lên khả năng giá có thể được đẩy tăng ngắn hạn trước khi xuất hiện áp lực bán lớn.

Ở chiều ngược lại, mốc 90.000 USD được xem là ngưỡng then chốt quyết định xu hướng ngắn hạn của Bitcoin. Nếu vượt qua được mức này, giá có thể tiến nhanh lên vùng 92.000 - 94.000 USD và mở ra cơ hội kiểm định các mốc cao hơn.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 89.690 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, nếu tiếp tục thất bại trước ngưỡng 90.000 USD, rủi ro điều chỉnh sâu hơn vẫn hiện hữu. Một số kịch bản bi quan cho rằng giá có thể lùi về vùng 76.000 USD.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang dồn sự chú ý vào loạt số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong tuần này, bao gồm dữ liệu việc làm và lạm phát.

Đây được xem là những yếu tố có thể tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và xu hướng của các tài sản rủi ro.

Ở góc độ dòng tiền, dữ liệu cho thấy nhiều nhà đầu tư ngắn hạn đang bán ra trong thua lỗ, trong khi nhóm nắm giữ dài hạn vẫn giữ tài sản.

Theo giới phân tích, sự "rũ bỏ" này thường xuất hiện ở những giai đoạn thị trường tạo nền giá, trước khi bước vào một nhịp biến động mới.