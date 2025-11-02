HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 2-11: Cảnh báo chiêu lừa có thể khiến nhà đầu tư mất sạch

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Giới phân tích nhận định Bitcoin chỉ bứt phá khi vượt 116.000 USD hoặc giảm dưới 107.000 USD.

Tối 2-11, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,59%, lên 110.568 USD.

Các đồng tiền khác có biến động nhẹ, như Ethereum (ETH) gần như đi ngang ở mức 3.875 USD, XRP tăng gần 2%, đạt 2,5 USD; trong khi BNB và Solana giảm khoảng 0,3%, lần lượt xuống 1.085 USD và 185 USD.

Bitcoin sẽ tăng mạnh khi nào?

Theo Cointelegraph, việc Bitcoin dao động quanh mốc 110.000 USD cho thấy tâm lý thận trọng sau khi tháng 10 kết thúc trong sắc đỏ, dù thường được xem là “tháng tăng trưởng”.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy các quỹ lớn rút vốn mạnh, phản ánh áp lực bán tăng và nhu cầu đầu tư suy yếu. Theo Farside Investors, dòng vốn rút khỏi quỹ Bitcoin đạt 191 triệu USD ngày 1-11, sau 488 triệu USD hôm trước.

Cảnh báo lừa đảo đầu tư tiền số gây nguy hiểm cho người dân hôm nay , 2 - 11 - Ảnh 1.

Bitcoin

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất, thị trường vẫn trầm lắng do lo ngại chính sách tiếp theo.

Nhà đầu tư Ted Pillows cảnh báo Bitcoin phải giữ mốc 100.000 USD để tránh xu hướng giảm, trong khi Daan Crypto Trades cho rằng giá chỉ bứt phá khi vượt 116.000 USD hoặc giảm dưới 107.000 USD.

Tháng 10, Bitcoin giảm 3,7%, mức mạnh nhất từ 2018. Tuy vậy, giới đầu tư kỳ vọng tháng 11, vốn là tháng tăng tốt nhất lịch sử, trung bình hơn 42%. Chuyên gia Matthew Hyland dự báo biến động lớn sắp đến, khi biên độ giá thu hẹp kỷ lục, báo hiệu thị trường chuẩn bị cho đợt dịch chuyển mạnh.

Bắt 5 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền mã hóa

Tại Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, gồm: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (TP HCM), Nguyễn Văn Ngọc (TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10-2024, nhóm này mua, vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên "3COMMAS" giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm này đưa ra thông tin không có thật về một con "Bot Trade" thông minh có khả năng sinh lời với lãi suất 0,7% mỗi ngày tùy vào gói đầu tư 2.000 đến 30.000 USDT trở lên.

Ngoài việc được hưởng lợi nhuận từ gói đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người đầu tư theo mô hình đa cấp, gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp, hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện thực chất hệ thống này không hề có Bot Trade hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt rồi chia nhau.

Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.

