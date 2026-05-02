Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 2-5: Vì sao nhà đầu tư vẫn dè chừng khi Bitcoin tăng giá?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Nhà đầu tư vẫn thận trọng với Bitcoin khi đồng tiền này giảm khoảng 12% kể từ đầu năm 2026 và xu hướng tăng chưa thực sự rõ ràng.

Tối 2-5, thị trường tiền số tăng - giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,3%, vượt mốc 78.200 USD.

Một số đồng tiền số khác biến động trái chiều, như Ethereum giảm 0,04% xuống khoảng 2.300 USD; BNB và Solana cùng giảm 0,5%, lần lượt còn 615 USD và 83,9 USD, trong khi XRP nhích 0,2% lên 1,3 USD.

Tâm lý thận trọng

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã lấy lại mốc 78.000 USD trong bối cảnh tâm lý tích cực quay trở lại trên thị trường, khi chỉ số S&P 500 Index lập đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch cuối tuần.

Dù tăng khoảng 15% trong 30 ngày qua, các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn giữ tâm lý thận trọng. Dữ liệu từ thị trường quyền chọn cho thấy khả năng Bitcoin vượt 84.000 USD vào cuối tháng 5 chỉ ở mức khoảng 25%.

Cụ thể, các hợp đồng mua Bitcoin với giá mục tiêu 84.000 USD, đáo hạn ngày 29-5, đang được giao dịch quanh mức 0,0136 Bitcoin (tương đương khoảng 1.063 USD).

Với khoảng 27 ngày còn lại, mức giá này phản ánh kỳ vọng không cao về khả năng Bitcoin tăng thêm khoảng 8% trong ngắn hạn.

Thị trường tiền số hôm nay 2 - 5: Bitcoin tăng giá nhưng nhà đầu tư vẫn dè chừng - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.226 USD. Nguồn: OKX

Đáng chú ý, trong suốt tháng qua, các hợp đồng bán liên tục có giá cao hơn, cho thấy nhà đầu tư ưu tiên phòng ngừa rủi ro giảm giá. Chỉ báo đo chênh lệch giữa hợp đồng mua và bán cũng thường xuyên vượt ngưỡng cân bằng, phản ánh sự dè dặt của giới giao dịch chuyên nghiệp.

Xu hướng này cũng xuất hiện trên thị trường hợp đồng tương lai. Thông thường, giá hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay từ 4% đến 8%, nhưng mức chênh lệch này đã suy yếu trong 30 ngày gần đây, cho thấy nhu cầu đặt cược vào xu hướng tăng đang giảm.

Một phần nguyên nhân là Bitcoin vẫn giảm khoảng 12% từ đầu năm 2026 đến nay, khiến niềm tin vào đà tăng chưa thực sự vững chắc.

Tuy nhiên, dòng tiền từ các tổ chức lại cho thấy tín hiệu tích cực. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã hút ròng khoảng 1,3 tỉ USD trong tháng 3 và thêm 2 tỉ USD trong tháng 4, nâng tổng tài sản lên hơn 100 tỉ USD, phản ánh nhu cầu ổn định từ nhà đầu tư lớn.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng gia tăng tích trữ Bitcoin trong thời gian gần đây, như Strategy, Metaplanet và Strive. Tổng lượng mua tương đương hơn 5 tháng nguồn cung Bitcoin mới từ hoạt động đào, góp phần giảm áp lực bán trên thị trường.

Nhìn chung, dù thị trường phái sinh chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng Bitcoin sớm chạm 84.000 USD, dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang đóng vai trò nâng đỡ.

Cần thêm động lực rõ ràng hơn

Ở góc nhìn khác, ông Michael van de Poppe, nhà sáng lập MN Trading Capital, cho rằng Bitcoin có thể không cần thêm yếu tố thúc đẩy mới để quay lại mốc 100.000 USD.

Theo ông, nhà đầu tư nên dựa vào dữ liệu và logic thay vì chờ đợi những thông tin mang tính đột biến.

Ông cũng lưu ý sự chú ý của giới công nghệ đang chuyển sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo khiến Bitcoin phần nào kém nổi bật. Từ đầu năm, cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 5%, trong khi Bitcoin giảm khoảng 10%.

Bitcoin hiện vẫn chưa quay lại mốc 100.000 USD kể từ tháng 11 năm ngoái, sau đợt giảm mạnh của thị trường. Đến tháng 2 năm nay, giá từng lùi về khoảng 60.000 USD trước khi phục hồi lên vùng 78.000 USD như hiện tại.

Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Bitcoin cần một động lực rõ ràng hơn để bứt phá, như quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chính sách quản lý hoặc dòng tiền mới từ thị trường.

Một số nhà đầu tư kỳ vọng dự luật CLARITY tại Mỹ sẽ hỗ trợ thị trường nhưng ông Peter Brandt nhận định tác động của yếu tố này có thể không quá lớn.

Trong khi đó, ông Faryar Shirzad, Giám đốc pháp lý của Coinbase, kêu gọi sớm hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định hơn.

Ở diễn biến liên quan, ông Patrick Witt cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm công bố kế hoạch liên quan đến dự trữ Bitcoin trong vài tuần tới.

nhà đầu tư bitcoin tiền số Ethereum
