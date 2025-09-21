Thị trường tiền số hôm nay, 21-9: Giới đầu tư Việt Nam vẫn còn băn khoăn

Tiền số biến động trái chiều

Theo dữ liệu từ sàn OKX, thị trường tiền số sáng 21-9 ghi nhận diễn biến trái chiều.

Bitcoin giảm nhẹ 0,05%, xuống vùng 115.600 USD. Đồng XRP cũng mất 0,3%, giao dịch ở mức 2,99 USD.

Trong khi đó, nhiều đồng tiền số khác lại tăng giá: Ethereum nhích 0,2% lên 4.487 USD, Solana (SOL) tăng 0,4% lên 240 USD. Đáng chú ý, BNB bứt phá mạnh 7,5%, vượt mốc 1.060 USD.

Theo Coindesk, ông Michael Saylor, Chủ tịch điều hành MicroStrategy (MSTR), nhận định Bitcoin đang bước vào giai đoạn trưởng thành với biến động giảm và dòng vốn tổ chức chuẩn bị đổ mạnh.

Ông dự báo giá Bitcoin có thể tăng trung bình 29% mỗi năm, mở đường cho nhiều sản phẩm tài chính mới dựa trên đồng tiền này.

Bitcoin đang giao dịch tại vùng 115.600 USD Nguồn: OKX

Nhà đầu tư tiền số băn khoăn

Liên quan đến tiền số, theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa của Chính phủ, có hiệu lực từ 9-9, nhà đầu tư tiền số chỉ được giao dịch qua các tổ chức do Bộ Tài chính cấp phép. Sau 6 tháng, mọi giao dịch ngoài hệ thống sẽ bị xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quản lý và phát triển thị trường tài sản số. Tuy nhiên cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, bởi họ đã quen giao dịch trên các sàn quốc tế vốn có thanh khoản lớn và trải nghiệm tốt, ổn định.

Tại Talkshow “Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa” do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 19-9, các chuyên gia cho rằng muốn thu hút nhà đầu tư, sàn Việt Nam phải tạo dựng niềm tin ngay từ giai đoạn đầu.



Ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM, nhấn mạnh cần thiết lập cổng thông tin chính thức, công khai quy trình xác thực tài sản, cơ chế khiếu nại và danh tính đơn vị chịu trách nhiệm. Đây cũng là cách để tránh lừa đảo và tăng uy tín của sàn.

Từ khía cạnh vận hành, ông Lê Hữu Quang Vinh, Giám đốc phát triển Viction, cho rằng ngoài khung pháp lý rõ ràng, sàn Việt Nam phải mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất, đồng thời đưa ra cơ chế bồi thường cụ thể khi xảy ra sự cố.



“Nhà đầu tư sẽ tin tưởng hơn nếu biết rõ, mất bao nhiêu được bồi thường bao nhiêu, trong bao lâu. Đây là điểm khác biệt so với nhiều sàn quốc tế vốn chỉ dựa vào thiện chí" - ông Vinh phân tích.

Trong khi đó, ông Phạm Duy Đông, sáng lập cộng đồng Saigontradecoin, nhấn mạnh ba yếu tố then chốt, gồm bảo mật tài sản, thanh khoản cao và dịch vụ khách hàng nhanh chóng. "Phí giao dịch không phải vấn đề lớn với nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà điều họ quan tâm hơn cả là sự an toàn và khả năng giao dịch tức thì" - ông Đông nói.