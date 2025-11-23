HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 23-11: Xôn xao khi Bitcoin bật tăng trở lại

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thị trường tiền số đang lạc quan hơn khi Fed phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến việc làm và kinh tế.

Tối 23-11, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng trở lại, khởi sắc sau nhiều ngày lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 3%, hiện giao dịch quanh mức 86.400 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt hồi phục, Ethereum tăng gần 4% lên 2.829 USD, Solana đạt 130 USD, XRP tăng hơn 7% lên 2 USD, BNB tăng hơn 3% lên 845 USD.

Theo Forbes, Bitcoin vừa có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau một tuần giảm mạnh, khi giá từng lao gần về mốc 80.000 USD, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại khả năng xảy ra sụt giảm sâu hơn.

Chỉ một tháng trước, Bitcoin từng lập kỷ lục trên 126.000 USD, và sự giảm giá gần đây khiến một số chuyên gia cảnh báo thị trường tiền số có thể mất khoảng 1.000 tỉ USD giá trị.

Hiện giới đầu tư đang theo sát khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng 12. Xác suất hạ 0,25% đã tăng lên 70% so với mức 39% của ngày trước đó, theo dữ liệu từ CME FedWatch.

img

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 86.400 USD Nguồn: OKX

Thị trường trở nên lạc quan hơn sau khi các quan chức Fed phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến việc làm và kinh tế.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams nhấn mạnh cần đưa lạm phát về mức 2% mà vẫn đảm bảo ổn định cho thị trường lao động. Dù môi trường lãi suất còn nhiều biến động, nhiều nhà đầu tư tiền số vẫn duy trì kỳ vọng tích cực.

Bitcoin từ mức hơn 125.000 USD hồi tháng 10 đã rơi xuống dưới 90.000 USD, nhưng theo các chuyên gia, đợt giảm gần đây chủ yếu do những yếu tố ngắn hạn như đồng USD mạnh hơn, áp lực thanh lý trên thị trường và tâm lý lo ngại trước các thông tin kinh tế.

Trong dài hạn, thị trường được dự báo sẽ ổn định trở lại, với mức giao dịch hợp lý từ 95.000 đến 110.000 USD, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược.

Một số chuyên gia nhận định đợt giảm giá hiện tại là cơ hội để thanh lọc các giao dịch rủi ro, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng giá mới có thể bắt đầu từ đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, việc Fed sắp kết thúc chương trình hút tiền khỏi hệ thống cũng được xem là yếu tố có thể giúp Bitcoin phục hồi mạnh hơn.

