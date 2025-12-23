Thị trường tiền số hôm nay, 23-12: Bất ngờ quay đầu

Tối 23-12, thị trường tiền số bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau nhịp hồi ngắn trước đó. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, Bitcoin giảm gần 3%, lùi về quanh mốc 87.600 USD.

Đà giảm nhanh chóng lan sang các đồng tiền số lớn khác. Ethereum mất hơn 3%, xuống còn khoảng 2.947 USD. XRP và Solana cũng giảm gần 3%, lần lượt giao dịch quanh mức 1,8 USD và 123 USD. BNB chịu mức điều chỉnh nhẹ hơn, giảm gần 2% về 848 USD.

Theo CoinDesk, việc Bitcoin có thời điểm tiến sát mốc 90.000 USD từng thắp lên kỳ vọng về một nhịp hồi phục ngắn hạn cho toàn thị trường. Tuy nhiên, diễn biến giảm mạnh ngay sau đó cho thấy động lực tăng giá còn thiếu bền vững.

Phần lớn giới phân tích cho rằng đợt hồi vừa qua chưa đủ cơ sở để coi là tín hiệu đảo chiều rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh nửa cuối năm 2025 được đánh giá là một trong những giai đoạn kém tích cực nhất của thị trường tiền số trong nhiều năm trở lại đây.

Thực tế, những phiên gần đây cho thấy các đồng tiền số chủ chốt chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp. Một số đồng như XRP, Ether, Solana, Cardano hay Dogecoin có lúc tăng nhẹ, nhưng mức tăng không vượt quá 2%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.600 USD Nguồn: OKX

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, nhận định đà hồi phục gần đây chủ yếu xuất phát từ việc giá đã giảm sâu sau nhiều tuần bán mạnh, hơn là do dòng tiền mới quay trở lại.

Theo ông, thị trường đang nỗ lực tăng trở lại nhưng chưa thể xem đây là một giai đoạn phục hồi bền vững, khi tâm lý chung dù có cải thiện vẫn rất dè dặt trước rủi ro.

Trong bức tranh rộng hơn, Bitcoin hiện vẫn thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh của năm và chưa quay lại vùng giá đầu năm.

Các yếu tố mùa vụ cũng không ủng hộ xu hướng tích cực, khi quý IV năm nay ghi nhận mức giảm sâu, trái ngược với kỳ vọng thường thấy.

Điều này khiến thị trường tiền số tiếp tục đối mặt nguy cơ biến động mạnh và đảo chiều nhanh, đặc biệt trong các phiên giao dịch tại Mỹ.