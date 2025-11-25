Thị trường tiền số hôm nay, 25-11: TP HCM "bắt tay" sàn tiền số lớn nhất thế giới

Ngày 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Sở Tài chính TP HCM và Tập đoàn Binance đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo UBND TP HCM cùng đại diện các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự hợp tác được đánh giá là bước đi quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa TP HCM và Binance.

Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Binance là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới về cả số lượng người dùng và khối lượng giao dịch.

Hướng tới mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính và tài sản số hàng đầu khu vực, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM cũng giới thiệu Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu, nhằm thử nghiệm các mô hình tài chính số thế hệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế.

Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu ra mắt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025

On-chain được hiểu là các giao dịch được ghi nhận và xác minh trực tiếp trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và không thể chỉnh sửa. Đây là nền tảng cho nhiều ứng dụng tài chính số, từ chuyển tiền, vận hành hợp đồng thông minh đến lưu trữ dữ liệu.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay; cam kết tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

"Thành phố cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cam kết tiếp tục tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua kêu gọi, thu hút đầu tư"- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trên thị trường tiền số, tối 25-11, theo dữ liệu từ sàn Binance, Bitcoin tăng hơn 1%, giao dịch ở mức 86.313 USD.

Các đồng tiền số khác cũng bật tăng, trong đó Ethereum tăng hơn 2%, lên 2.885 USD; XRP tăng trên 5%, đạt 2,18 USD; Solana tăng gần 3%, đạt 134 USD và BNB tăng nhẹ 0,2%, lên 841 USD.