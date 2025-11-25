Thị trường tiền số hôm nay, 25-11: TP HCM "bắt tay" sàn tiền số lớn nhất thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 25-11: TP HCM "bắt tay" sàn tiền số lớn nhất thế giới

Lê Tỉnh - Thái Phương Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Sự hợp tác giữa thành phố và Binance nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Ngày 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Sở Tài chính TP HCM và Tập đoàn Binance đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo UBND TP HCM cùng đại diện các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự hợp tác được đánh giá là bước đi quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa TP HCM và Binance.

Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Binance là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới về cả số lượng người dùng và khối lượng giao dịch.

Hướng tới mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính và tài sản số hàng đầu khu vực, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM cũng giới thiệu Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu, nhằm thử nghiệm các mô hình tài chính số thế hệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế.

TP HCM hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh 1.

Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu ra mắt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025

On-chain được hiểu là các giao dịch được ghi nhận và xác minh trực tiếp trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và không thể chỉnh sửa. Đây là nền tảng cho nhiều ứng dụng tài chính số, từ chuyển tiền, vận hành hợp đồng thông minh đến lưu trữ dữ liệu.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay; cam kết tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

"Thành phố cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cam kết tiếp tục tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua kêu gọi, thu hút đầu tư"- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trên thị trường tiền số, tối 25-11, theo dữ liệu từ sàn Binance, Bitcoin tăng hơn 1%, giao dịch ở mức 86.313 USD.

Các đồng tiền số khác cũng bật tăng, trong đó Ethereum tăng hơn 2%, lên 2.885 USD; XRP tăng trên 5%, đạt 2,18 USD; Solana tăng gần 3%, đạt 134 USD và BNB tăng nhẹ 0,2%, lên 841 USD.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 24-11: Bitcoin đang giấu điều gì trước giờ G cuối tháng 11?

Thị trường tiền số hôm nay, 24-11: Bitcoin đang giấu điều gì trước giờ G cuối tháng 11?

(NLĐO)- Giới phân tích dự báo nếu trong tuần này Bitcoin giữ được trên 92.000 USD, khả năng hồi phục lên vùng 105.000 - 110.000 USD sẽ rõ ràng hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 23-11: Xôn xao khi Bitcoin bật tăng trở lại

(NLĐO)- Thị trường tiền số đang lạc quan hơn khi Fed phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến việc làm và kinh tế.

Thị trường tiền số hôm nay, 22-11: Câu chuyện khó tin giữa lúc Bitcoin biến động mạnh

(NLĐO)- Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nếu lãi suất hạ, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ thị trường tiền số chặn lại đà giảm.

TP HCM bitcoin Binance Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sàn tiền số trung tâm tài chính quốc tế việt nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo