Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 26-11: Diễn biến hiếm gặp bất ngờ xuất hiện

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một số nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể giảm xuống gần mức thấp nhất trong ngắn hạn, dưới 84.500 USD.

Tối 26-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm nhẹ 0,05%, giao dịch quanh mức 87.000 USD.

Ở nhóm các đồng tiền số lớn khác, Ethereum và Solana tăng gần 0,7%, lần lượt lên 2.920 USD và 136 USD. BNB tăng mạnh hơn, gần 2%, vượt mốc 860 USD. Trái lại, XRP giảm gần 3%, chỉ còn khoảng 2,1 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin hiện vẫn nằm trong vùng giảm giá khi chuẩn bị khép lại tháng 11, với mức giảm khoảng 36% so với đỉnh cao kỷ lục ghi nhận trong tháng 10.

Với mức giá quanh 87.500 USD, Bitcoin thấp hơn khoảng 20% so với đầu tháng này. Đây là diễn biến hiếm gặp, chưa xuất hiện kể từ năm 2018, thời điểm sau một chu kỳ tăng mạnh chạm mốc 20.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay 26 - 11: Diễn biến bất ngờ và dự báo Bitcoin - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.000 USD Nguồn: OKX

Một số chuyên gia cho rằng trong quá khứ, mỗi khi Bitcoin kết thúc tháng 11 trong sắc đỏ, tháng 12 cũng thường không mấy khả quan.

Thống kê từ năm 2013 cho thấy tháng 11 thường là giai đoạn tăng mạnh của Bitcoin, trong khi tháng 12 chỉ ghi nhận mức tăng khá khiêm tốn, trung bình khoảng 5%.

Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực hơn, một nhà phân tích kinh tế mạng lưới nhận định Bitcoin có thể đang tiến gần đến vùng giá thấp nhất trong ngắn hạn.

Theo một công cụ dự báo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mức đáy gần nhất có thể đã hình thành, hoặc sẽ xuất hiện ngay trong tuần này.

Kết quả dự báo cho thấy giá Bitcoin nhiều khả năng sẽ phục hồi chậm từ nay đến cuối năm. Khả năng đồng tiền số này quay trở lại mốc 100.000 USD trước ngày 31-12 được đánh giá là dưới 50%.

Ngược lại, xác suất giá kết thúc năm cao hơn mức hiện tại được ước tính khoảng 85%, trong khi khả năng giảm xuống dưới 84.500 USD chỉ khoảng 15%.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo thị trường tiền số vốn biến động rất mạnh, vì vậy mọi dự báo chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư.

