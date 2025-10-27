HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 27-10: Điều gì xảy ra nếu Bitcoin mất mốc 109.000 USD?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Giới phân tích dự báo thị trường tiền số chưa bước vào mùa tăng giá và cảnh báo rủi ro đảo chiều nếu Bitcoin rơi dưới 109.000 USD.

Tối 27-10, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 1%, lên 114.790 USD.

Các đồng tiền khác cũng khởi sắc, như Ethereum (ETH) tăng hơn 1%, đạt 4.137 USD; BNB tăng hơn 1,5%, lên 1.150 USD. Ngược lại, XRP giảm hơn 1% còn 2,6 USD, và Solana (SOL) giảm nhẹ 0,3%, còn 198 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin mở đầu tuần cuối tháng 10 với đà phục hồi mạnh, trở lại vùng 114.500 USD sau khi giảm sâu hồi giữa tháng.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể quay lại nếu giá giữ vững mốc 114.000 -115.000 USD, qua đó hình thành vùng hỗ trợ mới.

Thị trường tiền số hôm nay, 27-10: - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 114.790 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn thận trọng, cho rằng thị trường chưa thực sự vào mùa tăng giá khi khối lượng giao dịch còn thấp, đồng thời cảnh báo nguy cơ đảo chiều nếu giá giảm xuống dưới 109.000 USD.

Tuần này, tâm điểm của thị trường là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25%, tạo thêm lực đẩy cho tài sản rủi ro, trong đó có tiền số.

Ngoài ra, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thỏa thuận thương mại cũng giúp tâm lý thị trường tích cực hơn.

Theo chuyên gia tiền số Timothy Peterson, nếu Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, Bitcoin có thể tăng lên 115.000–125.000 USD trước cuối tháng 10. Hiện đồng tiền số này chỉ cao hơn khoảng 1% so với mức mở cửa tháng, song vẫn giữ được đà tăng.

Dữ liệu thị trường cho thấy 83% lượng Bitcoin đang sinh lời, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng nắm giữ dài hạn.

Theo báo cáo của Chainalysis, giá trị giao dịch on-chain tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tăng mạnh, từ 81 tỉ USD/tháng vào tháng 7-2022 lên 244 tỉ USD vào cuối năm 2024 – gấp ba lần chỉ trong 30 tháng,\ - đưa khu vực trở thành thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3 khu vực, với dòng vốn tài sản mã hóa vượt 220 tỉ USD, tăng 55% so với năm trước, cho thấy nhu cầu lớn về chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng tài sản số trong các dịch vụ kỹ thuật số.

