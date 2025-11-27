HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 27-11: Lịch sử cảnh báo Bitcoin dễ lao dốc

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Bitcoin có thể sẽ biến động trong biên độ hẹp cho đến khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kết thúc.

Tối 27-11, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng đồng loạt. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 5%, lên vùng 91.360 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi lên, trong đó Ethereum tăng hơn 4%, chạm mốc 3.000 USD; XRP tăng trên 1,5%, đạt khoảng 2,1 USD; trong khi BNB và Solana tăng hơn 4,5%, lần lượt giao dịch quanh mức 890 USD và 141 USD.

Theo Cointelegraph, đợt tăng lần này của Bitcoin diễn ra khá bất ngờ, khi giá từ vùng 80.000 USD bật lên hơn 91.000 USD, tương đương mức tăng khoảng 13% chỉ trong thời gian ngắn. Đà đi lên đang thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Ông Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, nhận định diễn biến hiện tại khá trùng hợp với xu hướng các năm trước, khi trước lễ Tạ ơn thường chứng kiến sự khởi sắc của thị trường.

Thị trường tiền số hôm nay 27 - 11: Bitcoin dễ lao dốc sau Lễ Tạ ơn - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.360 USD Nguồn: OKX

Tuy nhiên, ông cũng cho biết lịch sử cho thấy lễ Tạ ơn lại thường đi kèm với những phiên giảm điểm. Thống kê trong 10 năm qua cho thấy Bitcoin chỉ tăng giá trong ngày lễ Tạ ơn đúng 2 lần.

Đáng chú ý, các năm 2018 và 2020 thậm chí ghi nhận mức giảm khá mạnh. Trung bình, Bitcoin giảm khoảng 0,8% vào dịp này.

Hiện tại, Bitcoin vẫn đang thấp hơn khoảng 4% so với mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại, gần 95.000 USD, ghi nhận vào cuối tháng 11-2024.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng đây có thể là năm hiếm hoi Bitcoin tiệm cận mốc 100.000 USD trong dịp lễ Tạ ơn, dù rủi ro biến động vẫn còn hiện hữu.

Ở ngắn hạn, vùng 91.000 – 93.000 USD đang trở thành ngưỡng cản quan trọng. Nhiều chuyên gia nhận định Bitcoin có thể sẽ đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Các tổ chức theo dõi thị trường cũng cảnh báo xu hướng hiện tại của Bitcoin vẫn khá mong manh. Áp lực bán chưa giảm nhiều, trong khi dòng tiền mới vào thị trường vẫn còn hạn chế.

Bối cảnh này được so sánh với giai đoạn đầu năm 2022, thời điểm nhu cầu suy yếu và giá có xu hướng đi xuống kéo dài.

Trong trường hợp lực mua không được cải thiện, Bitcoin có thể quay lại vùng 81.000 USD, thậm chí thấp hơn.

Ngược lại, để củng cố xu hướng tăng, giá cần vượt qua vùng 100.000 - 105.000 USD, một mốc tâm lý quan trọng từng nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường trong quá khứ.

