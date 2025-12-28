Thị trường tiền số hôm nay, 28-12: Điều gì đang chờ đợi Bitcoin trước thềm năm mới?

Tối 28-12, thị trường tiền mã hóa ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều đồng tiền số lớn tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 0,5%, giao dịch quanh mức 87.910 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đồng loạt đi lên. Ethereum tăng 0,5%, lên khoảng 2.940 USD. XRP và Solana tăng hơn 1,4%, lần lượt đạt 1,8 USD và 124 USD. BNB ghi nhận mức tăng mạnh hơn, hơn 2%, lên 856 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang tiến sát mốc 88.000 USD khi bước vào phiên giao dịch cuối tuần, ngay trước thời điểm thị trường khép lại tuần giao dịch và cũng là thời điểm giá đóng cửa của cả năm sắp được xác lập.

Diễn biến này thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, bởi mức giá hiện tại có thể phần nào phản ánh xu hướng của Bitcoin trong thời gian tới.

Dữ liệu thị trường cho thấy trong hai ngày gần đây, giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể, chủ yếu đi ngang quanh vùng 88.000 USD. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá xuất hiện các nhịp tăng giảm nhanh và bất ngờ.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.910 USD Nguồn: OKX

Nguyên nhân được cho là do lượng lớn hợp đồng phái sinh liên quan đến Bitcoin, với tổng giá trị khoảng 24 tỉ USD, đồng loạt đáo hạn. Nhiều chuyên gia nhận định yếu tố này đã tạo áp lực khiến giá Bitcoin chưa thể bứt phá mạnh.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn đang được giới phân tích nhắc tới. Nhiều nhà giao dịch cho rằng đà giảm của Bitcoin đang suy yếu và giá hiện tại vẫn giữ được một vùng hỗ trợ quan trọng. Trong quá khứ, khi Bitcoin rơi vào trạng thái tương tự, thị trường thường sớm hồi phục.

Bên cạnh đó, yếu tố thời điểm cuối năm cũng được đánh giá là đáng chú ý. Một số nhà phân tích cho rằng khi bước sang đầu tháng 1, các tổ chức tài chính lớn thường tái cơ cấu danh mục đầu tư, chuyển dòng vốn sang những tài sản có mức tăng thấp trong năm trước.

Nếu dòng tiền này đổ vào Bitcoin, giá có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang và hướng tới mốc 100.000 USD.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng diễn biến trầm lắng hiện tại là điều bình thường, khi Bitcoin đã trải qua giai đoạn tăng mạnh trước đó. Việc giá chững lại để tích lũy và ổn định được xem là bước đi cần thiết trước khi hình thành một xu hướng mới.

Một số chuyên gia cũng cho rằng Bitcoin vẫn có khả năng quay lại kiểm tra vùng 93.500 USD trước khi năm nay chính thức khép lại, qua đó cung cấp thêm tín hiệu về diễn biến của thị trường trong năm mới.