Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Vào mỗi dịp Giáng sinh, Bitcoin thường biến động mạnh từ 5%–7% do các giao dịch lớn đã được lên kế hoạch và thực hiện vào giai đoạn cuối năm.

Tối 24-12, thị trường tiền số tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 0,4%, lùi về mức 87.300 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh, như Ethereum giảm 0,5% xuống 2.930 USD; XRP giảm 0,3% còn 1,8 USD; BNB mất 0,6%, giao dịch quanh 842 USD; trong khi Solana giảm mạnh nhất nhóm với mức giảm 0,8%, xuống 121 USD.

Theo Cointelegraph, trong đêm Giáng sinh, Bitcoin chủ yếu giao dịch quanh mốc 87.300 USD. Diễn biến đi ngang này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra thất vọng, nhất là trong bối cảnh giá vàng và bạc liên tục lập đỉnh mới.

Giới phân tích nhận định chính giai đoạn nghỉ lễ có thể tạo ra biến động đáng chú ý cho thị trường. Công ty giao dịch QCP Capital cho biết, trong nhiều năm, Bitcoin thường biến động mạnh khoảng 5% - 7% trong dịp Giáng sinh.

Nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ thông tin mới, mà đến từ các giao dịch lớn đã được sắp xếp trước vào thời điểm cuối năm.

Theo QCP Capital, đợt đáo hạn giao dịch vào thứ sáu tới được đánh giá là lớn chưa từng có, với khoảng 300.000 hợp đồng liên quan đến Bitcoin, tương đương gần 24 tỉ USD, cùng hàng trăm nghìn giao dịch khác gắn với các quỹ đầu tư Bitcoin. Trong đợt này, mốc giá quanh 95.000 USD đang được thị trường đặc biệt theo dõi.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.300 USD Nguồn: OKX

QCP nhận định sau khi sự kiện đáo hạn kết thúc, xu hướng thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn, khi các vị thế hiện tại được giữ nguyên, đóng bớt hoặc chuyển sang các mức giá thấp hơn.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng chính sự kiện này đã "đè" giá Bitcoin, khiến thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng kéo dài.

Một lãnh đạo trong ngành cho rằng trước thời điểm đáo hạn, Bitcoin thường giao dịch yếu và kém sôi động, nhưng sau đó cấu trúc thị trường sẽ thay đổi. Mốc 100.000 USD có thể trở thành mục tiêu đầu tiên nếu áp lực hiện tại được giải tỏa.

Bitcoin đã mắc kẹt trong vùng 85.000 - 90.000 USD suốt nhiều tuần qua.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 23-12: Bất ngờ quay đầu

Thị trường tiền số hôm nay, 23-12: Bất ngờ quay đầu

(NLĐO)- Tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trong bối cảnh thị trường tiền số biến động khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thị trường tiền số hôm nay, 22-12: Dự báo mới về Bitcoin khi vàng bạc lập đỉnh

(NLĐO) - Bitcoin dự báo có thể tăng lên vùng 93.500 USD trước khi năm kết thúc, qua đó mở ra kỳ vọng tiến tới ngưỡng 100.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-12: Xuất hiện diễn biến gây bất ngờ

(NLĐO)- Chuyên gia nhận định tâm lý thận trọng hiện nay của nhà đầu tư có thể tạo nền cho thị trường tiền số một đợt tăng giá vào những tuần cuối năm.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo