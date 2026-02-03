HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 3-2: Dự báo gây bất ngờ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chỉ số đo lường tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường tiền số của Bitwise giảm về mức tương đương giai đoạn lao dốc tháng 10-2023.

Tối 3-2, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều khi Bitcoin và một số đồng lớn hồi nhẹ, trong khi phần còn lại tiếp tục điều chỉnh.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng 0,3% lên quanh 78.000 USD; BNB nhích 0,5% lên 767 USD. Ngược lại, Ethereum, XRP và Solana giảm nhẹ, lần lượt về 2.270 USD, 1,59 USD và 102 USD.

Trước đó, Bitcoin đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm 74.555 USD trong phiên giao dịch ngày thứ 2, tương đương mức giảm khoảng 40% so với đỉnh lịch sử.

Theo Cointelegraph, đà giảm diễn ra đồng thời với làn sóng rút vốn mạnh khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin toàn cầu, lên tới 1,3 tỉ USD chỉ trong một tuần, phản ánh tâm lý bi quan bao trùm thị trường.

Theo báo cáo "Weekly Crypto Market Compass" của Bitwise, đợt điều chỉnh vừa qua đã kéo một chỉ số định giá quan trọng của Bitcoin xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm.

Điều này cho thấy giá hiện thấp hơn đáng kể so với chi phí mua trung bình của nhà đầu tư – tín hiệu thường được xem là tài sản đang bị định giá thấp.

Cùng lúc, chỉ số đo lường tâm lý thị trường tiền số của Bitwise giảm về mức tương đương giai đoạn lao dốc tháng 10-2023; trong 15 yếu tố theo dõi, chỉ còn 2 yếu tố cho tín hiệu tích cực ngắn hạn.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.060 USD Nguồn: OKX

Dòng tiền vẫn chịu áp lực bán lớn. Tuần qua, các quỹ đầu tư tiền số toàn cầu bị rút ròng 1,73 tỉ USD, nối tiếp mức 1,81 tỉ USD của tuần trước. Riêng các sản phẩm liên quan đến Bitcoin chiếm 1,35 tỉ USD, chủ yếu đến từ các quỹ Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Quỹ Grayscale Bitcoin Trust bị rút 119 triệu USD, trong khi iShares Bitcoin Trust ghi nhận dòng tiền rút tới 947 triệu USD.

Dù vậy, một số tín hiệu kỹ thuật cho thấy Bitcoin có thể đã tạo đáy ngắn hạn quanh vùng 74.500 USD.

Các chỉ báo bán quá mức - từng nhiều lần dẫn tới nhịp hồi khoảng 10% kể từ tháng 8-2023 đang xuất hiện trở lại.

Dữ liệu giao dịch cũng cho thấy lực mua thực tế tăng lên trên Binance và Coinbase khi giá hồi về gần 79.300 USD, hàm ý dòng tiền từ nhà đầu tư dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Ngoài ra, hơn 1,8 tỉ USD vị thế mua đã bị đóng trong tuần qua, góp phần "giải tỏa" áp lực. Nếu đà hồi phục tiếp diễn, khoảng 3 tỉ USD vị thế bán có nguy cơ bị buộc đóng khi giá tiến sát mốc 85.000 USD.

Một số nhà giao dịch vì vậy tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng lực mua đang quay lại rõ rệt, mở ra khả năng Bitcoin phục hồi trong ngắn hạn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay 1-2: Cú sốc mới của Bitcoin

Thị trường tiền số hôm nay 1-2: Cú sốc mới của Bitcoin

(NLĐO)- Trong bối cảnh Bitcoin thủng 80.000 USD, sàn Binance công bố sẽ chuyển đổi toàn bộ tài sản trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

(NLĐO)- Cùng chiều lao dốc của tiền số, chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ".

Thị trường tiền số hôm nay, 28-1: Bitcoin “nóng” trước cuộc họp FED

(NLĐO)- Bitcoin đang vượt mốc 90.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

bitcoin tiền số Ethereum
