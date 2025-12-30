Thị trường tiền số hôm nay, 30-12: Bitcoin sẽ ra sao khi tiền điện tăng cao?

Tối 30-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hầu hết các đồng lớn đồng loạt tăng giá.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng gần 1% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 87.960 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đi lên, trong đó Ethereum tăng 2% lên 2.980 USD, BNB tăng hơn 1,5% đạt 860 USD, Solana tăng gần 1% lên 124 USD, còn XRP nhích nhẹ khoảng 0,3%, lên 1,8 USD.

Tuy vậy, theo Cointelegraph, Bitcoin vẫn gặp khó khi tiếp cận vùng 90.000 USD. Việc không thể vượt mốc này trong những phiên gần đây cho thấy lực mua chưa đủ mạnh.

Trước đó, những nhịp giảm nhanh đã khiến nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay buộc phải bán ra, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, dòng tiền có xu hướng quay về các kênh được xem là an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ.

Giá vàng duy trì ở mức cao, trong khi lãi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, nhất là khi ngân sách Mỹ được dự báo chịu áp lực lớn và chính phủ phải xử lý khối lượng nợ rất lớn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu kém tích cực khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.

Dù vậy, lo ngại về giá cả leo thang khiến khả năng đưa ra các biện pháp hỗ trợ mạnh tay bị hạn chế. Trái ngược với tiền số, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng chi phí vay giảm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp.

Điều này phần nào làm suy yếu sức hút của Bitcoin với vai trò kênh phòng ngừa rủi ro độc lập. Việc giá liên tục thất bại trước mốc 90.000 USD cho thấy niềm tin vào câu chuyện "vàng kỹ thuật số" vẫn chưa thực sự vững chắc.

Ở chiều khác, hoạt động đào Bitcoin đang chịu sức ép từ chi phí điện tăng cao, khiến lợi nhuận của nhiều đơn vị sụt giảm.

Dù vậy, một số tổ chức phân tích cho rằng những giai đoạn thợ đào gặp khó trong quá khứ thường mở đường cho sự phục hồi của giá Bitcoin trong trung và dài hạn.