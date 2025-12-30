Thị trường tiền số hôm nay, 30-12: Bitcoin sẽ ra sao khi tiền điện tăng cao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 30-12: Bitcoin sẽ ra sao khi tiền điện tăng cao?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bitcoin vẫn gặp khó khi tiếp cận vùng 90.000 USD do lực mua trên thị trường chưa đủ mạnh.

Tối 30-12, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi hầu hết các đồng lớn đồng loạt tăng giá.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng gần 1% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 87.960 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đi lên, trong đó Ethereum tăng 2% lên 2.980 USD, BNB tăng hơn 1,5% đạt 860 USD, Solana tăng gần 1% lên 124 USD, còn XRP nhích nhẹ khoảng 0,3%, lên 1,8 USD.

Tuy vậy, theo Cointelegraph, Bitcoin vẫn gặp khó khi tiếp cận vùng 90.000 USD. Việc không thể vượt mốc này trong những phiên gần đây cho thấy lực mua chưa đủ mạnh.

Trước đó, những nhịp giảm nhanh đã khiến nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay buộc phải bán ra, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, dòng tiền có xu hướng quay về các kênh được xem là an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-12: Bitcoin sẽ ra sao khi tiền điện tăng cao? - Ảnh 1.

Giá vàng duy trì ở mức cao, trong khi lãi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, nhất là khi ngân sách Mỹ được dự báo chịu áp lực lớn và chính phủ phải xử lý khối lượng nợ rất lớn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu kém tích cực khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.

Dù vậy, lo ngại về giá cả leo thang khiến khả năng đưa ra các biện pháp hỗ trợ mạnh tay bị hạn chế. Trái ngược với tiền số, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng chi phí vay giảm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp.

Điều này phần nào làm suy yếu sức hút của Bitcoin với vai trò kênh phòng ngừa rủi ro độc lập. Việc giá liên tục thất bại trước mốc 90.000 USD cho thấy niềm tin vào câu chuyện "vàng kỹ thuật số" vẫn chưa thực sự vững chắc.

Ở chiều khác, hoạt động đào Bitcoin đang chịu sức ép từ chi phí điện tăng cao, khiến lợi nhuận của nhiều đơn vị sụt giảm.

Dù vậy, một số tổ chức phân tích cho rằng những giai đoạn thợ đào gặp khó trong quá khứ thường mở đường cho sự phục hồi của giá Bitcoin trong trung và dài hạn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 28-12: Điều gì đang chờ đợi Bitcoin trước thềm năm mới?

Thị trường tiền số hôm nay, 28-12: Điều gì đang chờ đợi Bitcoin trước thềm năm mới?

(NLĐO)- Một số chuyên gia dự báo Bitcoin có khả năng tăng lên mức 93.500 USD trước khi năm nay chính thức khép lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 25-12: Nhà đầu tư Bitcoin đang tranh thủ xả lỗ

(NLĐO)- Nhà đầu tư tiền số đang bán các tài sản thua lỗ để tối ưu nghĩa vụ thuế trước khi năm tài chính kết thúc.

Thị trường tiền số hôm nay, 24-12: Bitcoin gây thất vọng trong đêm Giáng sinh

(NLĐO)- Vào mỗi dịp Giáng sinh, Bitcoin thường biến động mạnh từ 5%–7% do các giao dịch lớn đã được lên kế hoạch và thực hiện vào giai đoạn cuối năm.

bitcoin tiền số Ethereum BNB
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo