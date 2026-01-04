Thị trường tiền số hôm nay, 4-1: Bitcoin biến động mạnh sau vụ việc ở Venezuela

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-1: Bitcoin biến động mạnh sau vụ việc ở Venezuela

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thông tin địa chính trị tại Venezuela có thể gia tăng biến động của Bitcoin trong ngắn hạn và cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Tối 4-1, thị trường tiền số duy trì đà tăng tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 2%, lên khoảng 91.209 USD. Diễn biến này nối dài xu hướng hồi phục của thị trường từ đầu năm 2026 đến nay.

Cùng với Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng tăng giá. Ethereum và BNB tăng hơn 1%, lần lượt giao dịch quanh mức 3.130 USD và 886 USD. Solana tăng khoảng 3%, lên 134 USD. XRP ghi nhận mức tăng mạnh hơn, gần 5%, đạt 2 USD.

Theo Coindesk, đà tăng hiện tại được đánh giá là hệ quả của một đợt điều chỉnh mạnh trước đó, khi nhiều nhà đầu tư đặt cược lệch về một phía đã buộc phải đóng vị thế. Quá trình này giúp thị trường giải tỏa áp lực ngắn hạn và tạo nền tảng cho nhịp tăng mới.

Số liệu cho thấy trong vòng 24 giờ, khoảng 180 triệu USD các vị thế đặt cược theo biến động giá đã bị buộc đóng.

Trong đó, các vị thế dự đoán giá giảm chiếm phần lớn, khoảng 133 triệu USD, so với 47 triệu USD từ các vị thế dự đoán giá tăng. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã bị "kẹt" khi thị trường đi ngược kỳ vọng, buộc phải mua lại để cắt lỗ, qua đó góp phần đẩy giá lên cao hơn.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 91.209 USD Nguồn: OKX

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thị trường tiền số cũng chịu tác động từ diễn biến chính trị tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch can dự sâu hơn vào Venezuela, trong khi Tòa án Tối cao nước này trao toàn bộ quyền lực tổng thống cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez sau khi ông Nicolás Maduro bị phía Mỹ kiểm soát.

Mỹ đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực dầu khí của Venezuela.

Giới phân tích cho rằng các thông tin địa chính trị như vậy có thể làm gia tăng biến động và cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro.

Trong bối cảnh thanh khoản chưa quá dồi dào, chỉ cần lực mua ở mức vừa phải cũng đủ để đẩy giá vượt các mốc quan trọng, từ đó kích hoạt các đợt tăng nhanh hơn trên thị trường.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 3-1: Tin nóng Venezuela làm Bitcoin chao đảo

Thị trường tiền số hôm nay, 3-1: Tin nóng Venezuela làm Bitcoin chao đảo

(NLĐO) - Nếu căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ không tiếp tục leo thang, Bitcoin có thể sớm phục hồi, hướng tới vùng 96.000 - 100.000 USD trong thời gian tới.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-12: Bitcoin sẽ ra sao khi tiền điện tăng cao?

(NLĐO)- Bitcoin vẫn gặp khó khi tiếp cận vùng 90.000 USD do lực mua trên thị trường chưa đủ mạnh.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-12: Điều gì đang chờ đợi Bitcoin trước thềm năm mới?

(NLĐO)- Một số chuyên gia dự báo Bitcoin có khả năng tăng lên mức 93.500 USD trước khi năm nay chính thức khép lại.

Mỹ bitcoin tiền số Venezuela
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo