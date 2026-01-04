Thị trường tiền số hôm nay, 4-1: Bitcoin biến động mạnh sau vụ việc ở Venezuela

Tối 4-1, thị trường tiền số duy trì đà tăng tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 2%, lên khoảng 91.209 USD. Diễn biến này nối dài xu hướng hồi phục của thị trường từ đầu năm 2026 đến nay.

Cùng với Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng tăng giá. Ethereum và BNB tăng hơn 1%, lần lượt giao dịch quanh mức 3.130 USD và 886 USD. Solana tăng khoảng 3%, lên 134 USD. XRP ghi nhận mức tăng mạnh hơn, gần 5%, đạt 2 USD.

Theo Coindesk, đà tăng hiện tại được đánh giá là hệ quả của một đợt điều chỉnh mạnh trước đó, khi nhiều nhà đầu tư đặt cược lệch về một phía đã buộc phải đóng vị thế. Quá trình này giúp thị trường giải tỏa áp lực ngắn hạn và tạo nền tảng cho nhịp tăng mới.

Số liệu cho thấy trong vòng 24 giờ, khoảng 180 triệu USD các vị thế đặt cược theo biến động giá đã bị buộc đóng.

Trong đó, các vị thế dự đoán giá giảm chiếm phần lớn, khoảng 133 triệu USD, so với 47 triệu USD từ các vị thế dự đoán giá tăng. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã bị "kẹt" khi thị trường đi ngược kỳ vọng, buộc phải mua lại để cắt lỗ, qua đó góp phần đẩy giá lên cao hơn.

Bitcoin đang giao dịch tại 91.209 USD Nguồn: OKX

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thị trường tiền số cũng chịu tác động từ diễn biến chính trị tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch can dự sâu hơn vào Venezuela, trong khi Tòa án Tối cao nước này trao toàn bộ quyền lực tổng thống cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez sau khi ông Nicolás Maduro bị phía Mỹ kiểm soát.

Mỹ đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực dầu khí của Venezuela.

Giới phân tích cho rằng các thông tin địa chính trị như vậy có thể làm gia tăng biến động và cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro.

Trong bối cảnh thanh khoản chưa quá dồi dào, chỉ cần lực mua ở mức vừa phải cũng đủ để đẩy giá vượt các mốc quan trọng, từ đó kích hoạt các đợt tăng nhanh hơn trên thị trường.