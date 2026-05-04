Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

Tin và ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong phiên hôm nay, Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1-2026.

Tối 4-5, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều khi các đồng tiền lớn tăng giảm đan xen. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 78.800 USD.

Đáng chú ý, trong ngày, Bitcoin đã có nhịp tăng mạnh, vượt mốc 80.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1-2026 trước khi điều chỉnh giảm trở lại vùng giá hiện tại.

Các đồng khác như Ethereum và BNB tăng nhẹ gần 0,5%, lần lượt đạt 2.338 USD và 622 USD. Ngược lại, XRP và Solana giảm khoảng 0,2%, xuống còn 1,4 USD và 84 USD.

Theo Cointelegraph, động lực của thị trường đến từ các tín hiệu tích cực về chính sách tại Mỹ, khi các bên liên quan đã đạt được đồng thuận bước đầu về một số quy định mới, dự kiến được xem xét trong tháng này.

Thị trường tiền số hôm nay 4 - 5: Bitcoin vượt 80 . 000 USD , tạo động lực mới cho đầu tư - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.823 USD Nguồn: OKX

Bên cạnh đó, dòng tiền từ các tổ chức lớn tiếp tục duy trì ổn định. Các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào trong 11/14 phiên giao dịch gần nhất. Riêng phiên cuối tuần qua, lượng tiền đổ vào đạt gần 630 triệu USD, mức cao nhất trong hai tuần.

Tính từ vùng đáy khoảng 62.000 USD hồi đầu tháng 2-2026, Bitcoin đã phục hồi gần 30%. Nhiều chuyên gia cho rằng đồng tiền này có thể hướng tới mốc 100.000 USD trong thời gian tới.

Ông Michael van de Poppe, nhà sáng lập một công ty đầu tư, nhận định Bitcoin không cần thêm yếu tố mới để tăng giá, bởi khi thị trường đi lên, các yếu tố hỗ trợ sẽ tự hình thành.

Hiện giới đầu tư cũng đang theo dõi sát các động thái từ Nhà Trắng liên quan đến kế hoạch dự trữ Bitcoin, trong bối cảnh một thông báo quan trọng được cho là sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Tin liên quan

VCCI góp ý việc "hình sự hoá" các hành vi liên quan giao dịch tiền số, tài sản số

VCCI góp ý việc "hình sự hoá" các hành vi liên quan giao dịch tiền số, tài sản số

(NLĐO)- Bộ Công an đã đề xuất quy định tịch thu tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá, quyền tài sản.

Thị trường tiền số hôm nay, 2-5: Vì sao nhà đầu tư vẫn dè chừng khi Bitcoin tăng giá?

(NLĐO) - Nhà đầu tư vẫn thận trọng với Bitcoin khi đồng tiền này giảm khoảng 12% kể từ đầu năm 2026 và xu hướng tăng chưa thực sự rõ ràng.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-4: Cảnh báo khẩn đến nhà đầu tư

(NLĐO)- Trong tháng 4, tổng thiệt hại từ các vụ tấn công tiền số đã vượt 630 triệu USD, với hơn 25 sự cố.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo