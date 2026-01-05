HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 5-1: Bitcoin sẽ đi về đâu sau thông tin liên quan đến Mỹ và Venezuela?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định Bitcoin thậm chí quay lại các vùng thấp hơn trước khi hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Tối 5-1, thị trường tiền số tiếp tục diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin tăng hơn 1,5%, lên mức 92.700 USD - cao nhất kể từ giữa tháng 12-2025.

Cùng thời điểm, Ethereum tăng nhẹ 0,2%, giao dịch quanh 3.149 USD. BNB tăng 1,5%, lên 901 USD. XRP tăng 0,8%, lên 2,1 USD. Trong khi đó, Solana mất gần 1%, còn 133 USD.

Theo Cointelegraph, sau nhiều tuần giảm sâu, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ nét. Trong 5 ngày gần đây, giá đồng tiền số lớn nhất thị trường đã tăng hơn 6%, phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư bớt căng thẳng trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện các diễn biến địa chính trị phức tạp.

Đà tăng của Bitcoin diễn ra song song với biến động mạnh trên các thị trường toàn cầu, khi nhà đầu tư phản ứng trước những thông tin mới liên quan đến Mỹ và Venezuela.

Do các thị trường tài chính truyền thống nghỉ cuối tuần, tiền số trở thành kênh phản ứng gần như tức thời trước các tin tức quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin khó có thể tăng mạnh liên tục trong ngắn hạn. Một số nhà phân tích nhận định giá có thể còn biến động, thậm chí quay lại các vùng thấp hơn trước khi hình thành xu hướng rõ ràng.

Thực tế, lượng tiền số được chuyển lên các sàn giao dịch lớn đang gia tăng, cho thấy không ít nhà đầu tư tranh thủ chốt lời hoặc giảm rủi ro.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-1: Bitcoin sẽ đi về đâu sau thông tin liên quan đến Mỹ và Venezuela? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 92.701 USD Nguồn: OKX

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực. Áp lực bán tại các vùng giá cao đã dịu lại, trong khi lực mua từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ lượng Bitcoin vừa phải có xu hướng tăng lên.

Nếu Bitcoin duy trì được trên mốc 90.000 USD, tâm lý thị trường có thể tiếp tục cải thiện.

Ở góc nhìn dài hạn, một số chỉ báo cho thấy Bitcoin đang vận động khác so với các chu kỳ giảm trước đây, làm dấy lên tranh luận rằng quy luật tăng - giảm theo chu kỳ 4 năm có thể không còn giữ vai trò chi phối tuyệt đối.

Tuần đầu tiên của năm 2026 được đánh giá là giai đoạn nhạy cảm, khi Mỹ công bố loạt số liệu kinh tế quan trọng.

Những thông tin này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư cũng như quyết định chính sách tiền tệ sắp tới, qua đó tác động trực tiếp đến thị trường tiền số và các tài sản rủi ro khác.

