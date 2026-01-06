Thị trường tiền số hôm nay, 6-1: Ai đang âm thầm đẩy giá Bitcoin tăng vọt?

Tối 6-1, thị trường tiền số tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 1%, giao dịch tại vùng 93.700 USD và có thời điểm tiến sát mốc 94.000 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh. Giá Ethereum tăng gần 3%, lên 3.235 USD; XRP tăng gần 12%, đạt 2,3 USD; Solana tăng gần 4%, lên 138 USD; trong khi BNB tăng hơn 1%, lên khoảng 913 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin đang cho thấy xu hướng tăng rõ rệt trong năm 2026, khi dòng tiền mua vào quay trở lại mạnh mẽ.

Đáng chú ý, các tổ chức lớn đang tích cực gom Bitcoin với tốc độ vượt xa lượng Bitcoin mới được khai thác mỗi ngày, qua đó tạo động lực quan trọng cho đà tăng giá.

Dữ liệu mới nhất từ Capriole Investments cho thấy lượng Bitcoin mà các tổ chức mua vào đã vượt nguồn cung mới gần 76%.

Sau giai đoạn đầu năm nhiều biến động, nối tiếp 2 tháng nhu cầu suy yếu, các doanh nghiệp lớn đang quay lại quan tâm đến Bitcoin.

Chỉ số đo lường lực mua của Capriole, bao gồm hoạt động mua của doanh nghiệp và các quỹ Bitcoin tại Mỹ, đã ghi nhận 8 ngày tăng liên tiếp.

Điều này cho thấy trong suốt hơn một tuần qua, lượng Bitcoin được các tổ chức mua vào mỗi ngày đều cao hơn số Bitcoin mới đưa ra thị trường. Riêng so với hôm qua, mức chênh lệch này lên tới 76%.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 93.700 USD Nguồn: OKX

Ông Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, nhận định các tổ chức đang quay lại mua ròng Bitcoin.

Theo ông Edwards, trong quá khứ, giá Bitcoin thường tăng mạnh sau khi lực mua từ các tổ chức vượt nguồn cung mới. Từ năm 2020 đến nay, mức tăng trung bình đạt khoảng 109%, trong khi lần gần nhất giá tăng khoảng 41%.

Cùng quan điểm tích cực, chuyên gia kinh tế Timothy Peterson cho rằng lịch sử đang ủng hộ xu hướng tăng giá của Bitcoin, đặc biệt sau khi đã giảm gần 40% so với mức đỉnh 126.200 USD hồi tháng 10.

Ông Peterson cho biết giá Bitcoin đã giảm liên tiếp 3 tháng, kịch bản chỉ xảy ra 9 lần kể từ năm 2015.

Theo thống kê, sau chuỗi giảm này, giá Bitcoin tăng trở lại trong 67% trường hợp chỉ sau một tháng. Ba trường hợp hiếm hoi không phục hồi đều rơi vào năm 2018, giai đoạn kết thúc chu kỳ giảm sâu của thị trường.

Sau khi thị trường Mỹ mở cửa hôm thứ hai, giá Bitcoin đã quay lại mốc 94.000 USD, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 11.