Thị trường tiền số hôm nay, 6-5: Bitcoin tăng vọt

Tối 6-5, thị trường tiền số đồng loạt tăng mạnh. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1,3%, vượt mốc 82.300 USD. Nếu so với vùng đáy đầu năm 2026, Bitcoin đã tăng khoảng 37%.

Các đồng tiền lớn khác cũng ghi nhận đà tăng, như Ethereum tăng gần 1% lên 2.410 USD; XRP tăng gần 3% đạt 1,4 USD; BNB tăng gần 5% lên 660 USD; còn Solana tăng hơn 5,3% lên 89,7 USD.

Động lực chính đến từ dòng tiền lớn đổ vào các quỹ đầu tư Bitcoin. Theo Cointelegraph, các quỹ ETF Bitcoin đã thu hút gần 1 tỉ USD kể từ khi Bitcoin quay lại mốc 80.000 USD.

Cụ thể, trong ngày hôm nay, dòng tiền vào các quỹ đạt 467,4 triệu USD khi Bitcoin vượt 81.000 USD. Trước đó một ngày, con số này là 532 triệu USD, nâng tổng hai ngày lên hơn 999 triệu USD, theo dữ liệu từ SoSoValue.

Xu hướng tích cực này nối tiếp đà tăng trong tháng 4, khi tổng dòng tiền ròng đạt 1,97 tỉ USD, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư vẫn ở mức cao trong giai đoạn thị trường phục hồi.

Bitcoin đang giao dịch tại 82.388 USD Nguồn: OKX

Tính từ đầu tháng 5, các quỹ đã hút thêm 1,63 tỉ USD, đưa tổng dòng tiền tích lũy lên 59,7 tỉ USD. Quy mô tài sản quản lý hiện đạt khoảng 109 tỉ USD - mức cao nhất kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, dòng tiền vẫn duy trì mạnh mẽ dù ông Michael Saylor phát tín hiệu có thể bán Bitcoin để xử lý nghĩa vụ tài chính, khác với quan điểm trước đây là không bao giờ bán.

Theo ông Eric Balchunas của Bloomberg, các quỹ ETF đang giúp giữ chân nhà đầu tư tốt hơn ngay cả khi thị trường biến động mạnh. Trong chu kỳ vừa qua, Bitcoin từng giảm khoảng 50%, nhưng dòng tiền rút khỏi các quỹ chỉ chiếm khoảng 8% tổng tài sản.

Ông cho rằng hệ thống phân phối của Phố Wall đóng vai trò quan trọng, giúp dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường.

Diễn biến này cho thấy các quỹ ETF đang trở thành kênh giúp nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin ổn định hơn, qua đó duy trì dòng tiền ngay cả khi giá biến động mạnh.

Không chỉ Bitcoin, các quỹ tiền số khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Quỹ gắn với Ethereum thu hút 97,6 triệu USD trong ngày; quỹ XRP hút thêm 11,3 triệu USD; còn Solana ghi nhận 1,7 triệu USD.

Đáng chú ý, Dogecoin ghi nhận khoảng 400.000 USD dòng tiền vào - phiên tăng đầu tiên kể từ ngày 27-4. Tổng dòng tiền tích lũy của Dogecoin hiện đã vượt 10 triệu USD, với quy mô tài sản quản lý khoảng 14 triệu USD.