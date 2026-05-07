Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 7-5: Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom có diễn biến mới

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Sàn Sacom đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Tối 7-5, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ OKX cho thấy Bitcoin mất hơn 1%, xuống 81.120 USD; Ethereum giảm gần 3%, XRP giảm gần 2% và BNB giảm gần 1%.

Dù giá ngắn hạn đi xuống nhưng theo ông Matthew Sigel, chuyên gia của VanEck, dự báo Bitcoin có thể đạt 1 triệu USD trong khoảng 5 năm.

Ông VanEck cũng dự báo Bitcoin có thể đạt 2,9 triệu USD vào năm 2050, nhưng nhấn mạnh giá sẽ biến động theo chu kỳ, không tăng liên tục. Trong ngắn hạn, Bitcoin vẫn chịu ảnh hưởng từ thị trường công nghệ và yếu tố kinh tế chung, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh trong nước bắt đầu triển khai cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) cho biết đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa của Bộ Tài chính.

Bitcoin đang giao dịch tại 81.135 USD. Nguồn: OKX

Đây được xem là bước tiến đầu tiên trong lộ trình tham gia thị trường tài sản số theo định hướng minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp.

Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi thương hiệu từ Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) sang Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi thương hiệu nằm trong chiến lược tái định vị toàn diện, hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Song song với quá trình tái định vị thương hiệu, SCEX cũng tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỉ đồng lên 360 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường tài sản số chính thức tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, SCEX xác định an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý là các ưu tiên trọng tâm. SCEX đang đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và các giải pháp kiểm soát tuân thủ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài sản số.

Ở góc độ sản phẩm, SCEX định hướng xây dựng trải nghiệm giao dịch theo hướng trực quan, tối giản và thân thiện với người dùng, kể cả với nhóm nhà đầu tư mới tiếp cận tài sản số.

