Thị trường tiền số hôm nay, 9-10: Ghi nhận diễn biến trái chiều

Tối 9-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 0,5%, lên vùng 123.000 USD.

Ngược lại, nhiều altcoin đồng loạt giảm như Ethereum (ETH) giảm hơn 2% còn 4.380 USD, BNB mất hơn 2% xuống 1.270 USD, và XRP giảm hơn 1% còn 2,8 USD. Riêng Solana (SOL) tăng hơn 1%, lên 224 USD.

Bitcoin có thể lùi về 115.000 USD

Theo CoinDesk, giá Bitcoin trong ngày hôm nay gần như đi ngang so với phiên trước, sau khi giảm nhẹ từ đỉnh 126.000 USD đầu tuần.

Trong một tuần qua, đồng tiền số này vẫn tăng hơn 2,5%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ dù đà đi lên đang tạm chững.

Theo các nhà phân tích, vùng 120.000 USD đang là mốc hỗ trợ quan trọng, nếu được giữ vững, Bitcoin có thể hồi phục và tiến lên vùng 127.000 – 137.000 USD trong tuần tới.

Ngược lại, nếu mất mốc 120.000 USD, giá có thể lùi về 115.000 – 118.000 USD trước khi tìm lại lực mua.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 123.000 USD Nguồn: OKX

Nhiều dữ liệu trên chuỗi (on-chain) cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn nắm giữ, ít chốt lời, phản ánh niềm tin vào khả năng Bitcoin tiếp tục tăng.

Điều này khiến các chuyên gia đánh giá kịch bản tăng giá vẫn chiếm ưu thế, nhất là khi thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào quý IV, tạo môi trường thuận lợi cho tài sản rủi ro.

Trong ngắn hạn, Bitcoin được dự báo dao động trong vùng 120.000 – 125.000 USD để tích lũy thêm, trước khi có thể bứt phá trở lại vào nửa cuối tháng 10.

Nếu dòng tiền quay lại mạnh, mốc 130.000 USD có thể được kiểm định sớm, mở ra cơ hội cho một chu kỳ tăng mới.

Tập đoàn Tether muốn tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Theo Báo Chính phủ, ngày 9-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu và đoàn công tác của Tập đoàn Tether.

Tập đoàn Tether hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa - một trong những nhà phát hành stablecoin USDT được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với tổng giá trị tại sản dự trữ hơn 177 tỉ USD, trong đó có khoảng 120 tỉ USD là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết vừa qua Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Các cơ quan chức năng đang trong quá trình xem xét, dự kiến cấp phép hoạt động cho khoảng 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa (đây là những doanh nghiệp mạnh, có uy tín và nguồn lực tài chính đảm bảo).

Sau quá trình triển khai thí điểm và đi vào hoạt động ổn định, sẽ ban hành luật để thực hiện.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, không chỉ tạo "sân chơi" chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, người dân, mà còn là kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.