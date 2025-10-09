Thị trường tiền số hôm nay, 9-10: Ghi nhận diễn biến trái chiều

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 9-10: Ghi nhận diễn biến trái chiều

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các chuyên gia nhận định nếu Bitcoin mất mốc 120.000 USD, giá có thể lùi về 115.000 – 118.000 USD trước khi tìm lại lực mua.

Tối 9-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 0,5%, lên vùng 123.000 USD.

Ngược lại, nhiều altcoin đồng loạt giảm như Ethereum (ETH) giảm hơn 2% còn 4.380 USD, BNB mất hơn 2% xuống 1.270 USD, và XRP giảm hơn 1% còn 2,8 USD. Riêng Solana (SOL) tăng hơn 1%, lên 224 USD.

Bitcoin có thể lùi về 115.000 USD

Theo CoinDesk, giá Bitcoin trong ngày hôm nay gần như đi ngang so với phiên trước, sau khi giảm nhẹ từ đỉnh 126.000 USD đầu tuần.

Trong một tuần qua, đồng tiền số này vẫn tăng hơn 2,5%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ dù đà đi lên đang tạm chững.

Theo các nhà phân tích, vùng 120.000 USD đang là mốc hỗ trợ quan trọng, nếu được giữ vững, Bitcoin có thể hồi phục và tiến lên vùng 127.000 – 137.000 USD trong tuần tới.

Ngược lại, nếu mất mốc 120.000 USD, giá có thể lùi về 115.000 – 118.000 USD trước khi tìm lại lực mua.

Tập đoàn Tether vào Việt Nam và triển vọng thị trường tiền số 2023 - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 123.000 USD Nguồn: OKX

Nhiều dữ liệu trên chuỗi (on-chain) cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn nắm giữ, ít chốt lời, phản ánh niềm tin vào khả năng Bitcoin tiếp tục tăng.

Điều này khiến các chuyên gia đánh giá kịch bản tăng giá vẫn chiếm ưu thế, nhất là khi thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào quý IV, tạo môi trường thuận lợi cho tài sản rủi ro.

Trong ngắn hạn, Bitcoin được dự báo dao động trong vùng 120.000 – 125.000 USD để tích lũy thêm, trước khi có thể bứt phá trở lại vào nửa cuối tháng 10.

Nếu dòng tiền quay lại mạnh, mốc 130.000 USD có thể được kiểm định sớm, mở ra cơ hội cho một chu kỳ tăng mới.

Tập đoàn Tether muốn tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Theo Báo Chính phủ, ngày 9-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu và đoàn công tác của Tập đoàn Tether. 

Tập đoàn Tether hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa - một trong những nhà phát hành stablecoin USDT được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với tổng giá trị tại sản dự trữ hơn 177 tỉ USD, trong đó có khoảng 120 tỉ USD là trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết vừa qua Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Các cơ quan chức năng đang trong quá trình xem xét, dự kiến cấp phép hoạt động cho khoảng 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa (đây là những doanh nghiệp mạnh, có uy tín và nguồn lực tài chính đảm bảo).

Sau quá trình triển khai thí điểm và đi vào hoạt động ổn định, sẽ ban hành luật để thực hiện.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, không chỉ tạo "sân chơi" chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, người dân, mà còn là kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 8-10: Bitcoin có thể đạt mức 140.000 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 8-10: Bitcoin có thể đạt mức 140.000 USD

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định mức 125.000 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin và có thể hướng tới mục tiêu 140.000 USD.

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

(NLĐO)- Công ty này khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-10: Thông tin mới nhất về Shark Bình

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, nếu vượt 125.000 USD, giá Bitcoin có thể hướng tới 127.000–128.500 USD trong ngắn hạn

bitcoin tiền số okx stablecoin tether
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo