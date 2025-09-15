Thông báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) nêu: Thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của khách hàng về việc sử dụng ô tô tại Hà Nội, đặc biệt sau khi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường được ban hành. VAMA nhận thấy một số khách hàng đang ngần ngại trong việc mua xe mới hoặc lo lắng về việc lưu hành trên địa bàn Hà Nội ...

Theo VAMA, quá trình này cần có một lộ trình rõ ràng, ổn định, với nhiều giải pháp trung gian và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ở một số nước, tùy thuộc vào trình độ phát triển của mỗi nền kinh tế, việc hạn chế và chuyển đổi từ ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch sang xe thân thiện với môi trường là một quá trình dài, thường kéo dài tới 20 - 25 năm, với nhiều giải pháp trung gian.

Đa số đều đã có lộ trình từ sớm cùng với cơ sở hạ tầng phù hợp để chuyển đổi và hệ thống giao thông công cộng rộng khắp. Thái Lan đặt mục tiêu 100% xe điện vào 2035 và đã trợ giá 150.000 – 200.000 baht/xe (khoảng 120 - 160 triệu đồng/xe), giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid và xe thuần điện. Indonesia dự kiến tới năm 2040 mới cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong. EU và Nhật Bản áp dụng nhiều bước trung gian nhằm giảm khí thải như áp dụng tiêu chuẩn khí thái cho xe mới (Euro 5, Euro 6), khuyến khích chuyển đổi sang xe hybrid trước khi tiến tới mục tiêu chuyển đổi phương tiện sang xe thuần điện.

Xe cũ khó đạt mức khí thải theo quy định mới

Để trấn an khách hàng, VAMA xác nhận theo luật Thủ đô, TP Hà Nội đang chuẩn bị triển khai quy định về vùng phát thải thấp, áp dụng chỉ đối với các ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4; sẽ hạn chế dần theo lộ trình và chủ yếu nhắm vào các phương tiện cũ, không đạt chuẩn khí thải. Các quy định này sẽ hạn chế ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1 từ giữa năm 2026, Vành đai 2 từ năm 2028 và mở rộng ra Vành đai 3 từ năm 2030.

VAMA tích cực kiến nghị các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho các loại xe thân thiện môi trường như xe hybrid tự sạc, xe hybrid có sạc ngoài và xe thuần điện, cũng như một lộ trình chuyển đổi dần theo chu kỳ 5 năm/lần để bảo đảm sự ổn định cho thị trường và người dân.