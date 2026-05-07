Thiền nắng, tắm trăng: Những liệu pháp chữa lành không nằm trong tủ thuốc

Đó là những hoạt động mà ông Nguyễn Lâm Viên, cha đẻ Vinamit chia sẻ trong chuyến Study Healing Tour ở Lâm Đồng vừa diễn ra vào đầu tháng 5-2026.

Theo ông Viên, con người không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Khi rời xa tự nhiên, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, đầu tiên là rối loạn bộ não cảm xúc và hệ đường ruột.

Ông Viên nhận định mối liên kết mật thiết của trục "ruột - não" là chìa khóa của sức khỏe. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ sự tương tác với vi sinh vật từ đất và chế độ dinh dưỡng đúng cách, tinh thần cũng sẽ trở nên minh mẫn và tích cực hơn.

Chương trình này được thiết kế một cách tỉ mỉ với mục tiêu chữa lành và kích hoạt các "gen tốt" của cơ thể thông qua chuỗi hoạt động có tính toán kỹ lưỡng.

Ăn uống thực dưỡng kết hợp vận động và thư giãn sẽ giúp cơ thể kích hoạt các "gen tốt".

Khởi đầu ngày mới của Study Healing Tour là việc tập thể dục sáng bên hồ để cơ thể đón nhận nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời, yếu tố then chốt giúp quá trình chuyển hóa và trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn.

Khởi đầu ngày mới là việc tập thể dục sáng bên hồ; đi bộ chân đất, tay cầm sỏi, đi vòng quanh vườn khoảng 5 phút để cơ thể đón nắng sớm. Hoạt động này gọi là tĩnh tâm chân đất. Đi chân trần, chân chạm trực tiếp với đất, giúp giảm căng thẳng, dịu hệ thần kinh và đưa cơ thể về trạng thái thư giãn tự nhiên. Trong đất có rất nhiều vi sinh vật, đây cũng là một liệu pháp giúp cơ thể tái tiếp xúc với hệ vi sinh vật bản địa, từ đó hỗ trợ sự đa dạng của vi sinh và điều hoà miễn dịch. Trên tay cầm sỏi từ khi lạnh cho đến lúc viên sỏi ấm lên theo nhiệt độ của lòng bàn tay - đây là cách giúp đưa tâm trí trở về thực tại để tâm được tĩnh.

Tiếp nối hành trình là thiền, một hình thức vận động tinh tế giúp đôi tay và tâm trí hòa làm một trong sự tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối.

Thiền dưới nắng trong buổi tập thể dục sáng bên hồ là cách đón nhận năng lượng mặt trời để thúc đẩy quá trình chuyển hóa và trao đổi chất mạnh mẽ hơn cho cơ thể.

Sau buổi thiền là bài tập nhảy múa theo nhạc để giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn.

Cuối cùng, liệu pháp nhiệt từ việc tắm Onsen không chỉ giúp giãn nở lỗ chân lông để thải độc hiệu quả mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt các "công tắc sinh học" tiềm ẩn bên trong mỗi người.

VIDEO: Thiền nắng, tắm trăng: Những liệu pháp chữa lành không nằm trong tủ thuốc

Ông Viên đúc kết: "Phải có vận động, phải có gắn kết với thiên nhiên, phải tập hít thở, phải phơi nắng, phải biết vận động, vì cơ thể của chúng ta cần di động liên tục. Chúng ta không thể nào ngồi một ngày 8 tiếng, 10 tiếng. Cơ thể của chúng ta sau 45 phút, 1 tiếng phải vận động. Nếu muốn cơ thể có sự chuyển hóa thì chúng ta phải chuyển động".

Phong cảnh thơ mộng tại Lâm Viên Gia Trang

Khi hoàng hôn buông xuống, hành trình chữa lành chuyển sang một chương mới nhẹ nhàng và sâu lắng hơn với chương trình "Thưởng trà ngắm trăng". Trong không gian tĩnh mịch, những giai điệu âm nhạc trị liệu vang lên như những dòng suối mát lành tưới tắm cho tâm hồn.

Tĩnh tâm nghe nhạc, viết nguyện ước, ca hát dưới ánh trăng giúp não bộ được chuyển hóa và thư giãn tối đa.

Âm nhạc không chỉ là giải trí, mà là một phần của lối sống mới. Sự kết hợp giữa vị trà đắng nhẹ, ánh trăng thanh khiết và âm thanh du dương tạo nên một trường năng lượng tích cực, giúp não bộ được chuyển hóa và thư giãn tối đa.