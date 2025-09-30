"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng

Các phương tiện truyền thông giải trí phương Tây dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Nicole Kidman và Keith Urban đã không còn bên nhau. "Đôi khi mối quan hệ chỉ đơn giản diễn ra theo chiều hướng kết thúc" - nguồn tin giấu tên nói với tờ New York Post.

Nicole Kidman và Keith Urban tan vỡ

Trang thông tin giải trí TMZ cho biết Keith Urban và Nicole Kidman đã ly thân kể từ tháng 6. Thời điểm đó, minh tinh gạo cội chia sẻ bức ảnh chụp cô cùng chồng nhạc sĩ lên Instagram để kỷ niệm ngày cưới của họ.

Keith Urban được cho là đã chuyển khỏi nhà chung của cặp đôi tại Nashville - Mỹ, mua một căn nhà khác cũng trong cùng khu vực.

Quyết định chia tay dường như từ phía Keith Urban, Nicole Kidman đang rất muốn cứu vãn mối quan hệ này.

"Cô ấy không muốn mọi chuyện như thế này và đã đấu tranh để cứu vãn cuộc hôn nhân" - một nguồn tin giấu tên nói với tạp chí People. Hiện tại, minh tinh vừa hoàn thành các cảnh quay trong phim "Practical Magic 2" ở London - Anh. Keith Urban đang đi lưu diễn.

Cặp đôi kết hôn tại Úc vào năm 2006, gần một năm sau khi gặp nhau tại một buổi tiệc thường niên. Họ có hai con chung là Sunday Rose, 17 tuổi và Faith Margaret, 14 tuổi.

Nicole Kidman nổi tiếng với nhiều vai diễn được đánh giá cao. Minh tinh này được nhiều đề cử và từng thắng hơn trăm giải thưởng điện ảnh. Keith Urban là ca sĩ kiêm nhạc sĩ guitar nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê, nhận nhiều giải thưởng về âm nhạc.