"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng

Minh Khuê

(NLĐO) - "Thiên nga nước Úc" và chồng nhạc sĩ Keith Urban đã chia tay sau 19 năm bên nhau, sống ly thân kể từ tháng 6.

Các phương tiện truyền thông giải trí phương Tây dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Nicole Kidman và Keith Urban đã không còn bên nhau. "Đôi khi mối quan hệ chỉ đơn giản diễn ra theo chiều hướng kết thúc" - nguồn tin giấu tên nói với tờ New York Post.

"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng - Ảnh 1.

Nicole Kidman và Keith Urban tan vỡ

Trang thông tin giải trí TMZ cho biết Keith Urban và Nicole Kidman đã ly thân kể từ tháng 6. Thời điểm đó, minh tinh gạo cội chia sẻ bức ảnh chụp cô cùng chồng nhạc sĩ lên Instagram để kỷ niệm ngày cưới của họ.

Keith Urban được cho là đã chuyển khỏi nhà chung của cặp đôi tại Nashville - Mỹ, mua một căn nhà khác cũng trong cùng khu vực.

Quyết định chia tay dường như từ phía Keith Urban, Nicole Kidman đang rất muốn cứu vãn mối quan hệ này.

"Cô ấy không muốn mọi chuyện như thế này và đã đấu tranh để cứu vãn cuộc hôn nhân" - một nguồn tin giấu tên nói với tạp chí People. Hiện tại, minh tinh vừa hoàn thành các cảnh quay trong phim "Practical Magic 2" ở London - Anh. Keith Urban đang đi lưu diễn.

Cặp đôi kết hôn tại Úc vào năm 2006, gần một năm sau khi gặp nhau tại một buổi tiệc thường niên. Họ có hai con chung là Sunday Rose, 17 tuổi và Faith Margaret, 14 tuổi.

Nicole Kidman nổi tiếng với nhiều vai diễn được đánh giá cao. Minh tinh này được nhiều đề cử và từng thắng hơn trăm giải thưởng điện ảnh. Keith Urban là ca sĩ kiêm nhạc sĩ guitar nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê, nhận nhiều giải thưởng về âm nhạc.

"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng - Ảnh 2.

Nguyên nhân chia tay chưa được tiết lộ

Tin liên quan

Nicole Kidman, Jessica Chastain, Zendaya… mặc đẹp tại Oscar 2022

Nicole Kidman, Jessica Chastain, Zendaya… mặc đẹp tại Oscar 2022

(NLĐO) – Các ngôi sao Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Jessica Chastain, Zendaya… diện những bộ đầm được đánh giá đẹp nhất tại Lễ trao Giải Oscar 2022.

“Thiên nga” Nicole Kidman, Kaley Cuoco lộng lẫy tạo dáng trước... thảm đỏ ảo

(NLĐO) – “Thiên nga nước Úc” Nicole Kidman, Kaley Cuoco, Kerry Washington và nhiều người đẹp khác diện trang phục lộng lẫy, tạo dáng tại nhà riêng trước thảm đỏ ảo của Lễ trao giải SAG 2021.

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro

(NLĐO)- Không chỉ là thể thao, sân Pickleball Kootoro còn là sàn diễn thể thao đầy cuốn hút do dàn sao Việt trình diễn.

ly thân hôn nhân tan vỡ Nicole Kidman Keith Urban chia tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo