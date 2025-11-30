Thiên tai tàn phá nhiều nơi

Số người thiệt mạng đã lên tới 248 người và 500 người khác bị thương. Con số thương vong có thể còn tăng cao.

Các khu vực này phần lớn bị cô lập do đường sá hư hỏng, liên lạc đứt nghẽn. Máy bay cứu hộ đang vận chuyển hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm đến huyện Trung Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác. Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), mưa do gió mùa liên tục trong tuần qua đã khiến các con sông ở Bắc Sumatra tràn bờ, gây lũ quét qua các ngôi làng trên sườn núi, cuốn trôi cả nhà cửa. Gần 3.000 gia đình phải chạy đến các nơi trú ẩn của chính phủ.

Tại Tây Sumatra, ông Rahmat Lesmono từ văn phòng ứng phó thảm họa địa phương cho biết nơi đây rất cần các thiết bị hạng nặng để tiếp cận những người sống sót bị chôn vùi dưới hàng tấn bùn đất và đá ở huyện Agam. Tỉnh này đã có tới 74 người thiệt mạng và 78 người khác mất tích. Ở tỉnh Aceh, chính quyền vẫn đang vật lộn để đưa máy kéo và thiết bị hạng nặng qua những con đường bị lũ làm hư hỏng nặng, trong khi hàng trăm cảnh sát, binh lính và người dân cố gắng đào bới bằng tay không, xẻng và cuốc để tìm kiếm người sống sót từ đống bùn đất và đá đổ xuống các thôn xóm. Tại quận Bireuen của Aceh, lũ quét đã làm sập 9 cây cầu, chia cắt nhiều tuyến đường quan trọng nối các địa phương lân cận.

TP Padang Panjang thuộc tỉnh Tây Sumatra - Indonesia bị tàn phá nặng nề sau trận lũ quét trong ảnh chụp hôm 29-11. Ảnh: AP

Cùng ngày 29-11, Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka (DMC) thông tin mưa lớn và lũ lụt do bão Ditwah gây ra đã khiến 123 người thiệt mạng và 130 người khác vẫn mất tích, gần 44.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở miền Nam Thái Lan, mực nước dâng cao tới 3 m tại tỉnh Songkhla trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng. Một số tỉnh lân cận cũng bị lũ lụt tấn công, với tổng số nạn nhân cả nước lên đến 162 người. Ở Malaysia, lũ lụt do mưa lớn nhấn chìm nhiều vùng ở phía Bắc bang Perlis.

Cách nửa vòng Trái Đất, Bắc Mỹ đang chìm trong tuyết do những cơn bão mùa đông khắc nghiệt. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cảnh báo và khuyến cáo về bão đã được mở rộng từ bang Montana đến bang New York. Tuyết bắt đầu rơi từ ngày 28-11 và kéo dài đến hết tuần tại một số khu vực, trong đó các bang Iowa và Illinois chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Illinois có nơi tuyết rơi dày đến 15-30 cm. Một cơn bão cũng mang tuyết dày đến một số vùng thuộc các bang vùng đồng bằng phía Bắc và khu vực Ngũ Đại Hồ.



