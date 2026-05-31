Thiên thạch nổ lớn trên bầu trời Mỹ, năng lượng tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT

Theo ông Eric Fisher, trưởng ban khí tượng của đài WBZ-TV, một thiên thạch phát nổ ngoài khơi bờ biển bang Massachusetts, tạo ra tiếng nổ lớn có thể nghe thấy khắp bang vào chiều 30-5 (giờ Mỹ).

Đài CBS cho biết tiếng nổ được ghi nhận vào khoảng 14 giờ 11 phút (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Nhiều người mô tả đó là một tiếng nổ đột ngột làm rung chuyển cửa kính, khiến thú nuôi giật mình và thậm chí làm một số ngôi nhà rung chuyển.

Tòa soạn của WBZ-TV nhận được hàng chục cuộc điện thoại về tiếng nổ lớn xung quanh TP Boston, lan rộng đến tận thị trấn Ipswich (bang Massachusetts) và thị trấn Johnston thuộc bang Rhode Island.

Theo các báo cáo sơ bộ gửi về Hội Thiên văn học Mỹ, hàng chục người trên khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ nhìn thấy một quả cầu lửa vào khoảng 14 giờ ngày 30-5.

Các địa điểm quan sát được trải dài qua nhiều bang, giúp các nhà khoa học xâu chuỗi và phác họa lại đường đi của thiên thạch khi lao qua tầng khí quyển.

Hình ảnh từ NOAA hiển thị vị trí thiên thạch đi vào bầu khí quyển. Ảnh: NOAA

Dữ liệu định vị giông sét từ vệ tinh của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng ghi nhận một tín hiệu trùng khớp với thời điểm xảy ra tiếng nổ của thiên thạch.

Dữ liệu này đồng thời chỉ ra rằng thiên thạch có khả năng đã đi vào bầu khí quyển phía trên vùng South Shore, gần TP Boston (bang Massachusetts).

Đại diện Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo: "Thiên thạch dường như đã vỡ vụn ở độ cao khoảng 64 km phía trên khu vực Đông Bắc bang Massachusetts và Đông Nam bang New Hampshire. Năng lượng giải phóng tại thời điểm vỡ tung ước tính tương đương khoảng 300 tấn thuốc nổ TNT, chính điều này đã gây ra tiếng nổ lớn".

Trên thực tế, hầu hết các thiên thạch đều bốc cháy hoàn toàn và vô hại trong tầng khí quyển. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những vật thể có kích thước lớn trụ được lâu hơn, tạo thành các quả cầu lửa sáng rực cùng sóng xung kích gây ra tiếng nổ lớn, khiến ai cũng phải chú ý.

"Âm thanh mà người dân nghe thấy thực chất là do không khí bị nén lại khi vật thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, tạo ra các luồng sóng áp suất. Đôi khi, cũng nghe thấy tiếng thiên thạch bị vỡ vụn do các lực tác động mà nó phải chịu đựng" - bà Shauna Edson, chuyên gia giáo dục thiên văn tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia thuộc Viện Smithsonian, chia sẻ với WBZ-TV.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) giải thích thêm: "Không giống như các trận động đất xảy ra tại các điểm cố định trong lòng đất, các vụ nổ siêu thanh xảy ra dọc theo một đường thẳng trong khí quyển".

Thiên thạch rơi xuống đâu?

Theo bà Edson, nếu thiên thạch rơi xuống vùng biển ngoài khơi Massachusetts, việc tìm kiếm mảnh vỡ trở nên bất khả thi do đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.

Dù vậy, qua lời kể của nhân chứng và video ghi lại độ sáng, tốc độ, góc độ của quả cầu lửa, các nhà khoa học vẫn có thể thu thập được nhiều thông tin giá trị về nguồn gốc của nó.