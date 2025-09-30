HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiệt hại do bão số 10: 48 người chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập

Thùy Linh

(NLĐO) - Báo cáo nhanh từ Bộ NN-MT, đến 17 giờ ngày 30-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cho biết 29 người tử vong và 19 người mất tích; 119 người bị thương. Ngoài ra, vẫn mất liên lạc với 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai.

Thiệt hại bão số 10: 48 người chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà ở xã Nông Cống, Thanh Hóa ngập trong biển nước. Ảnh: Thanh Tuấn

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước.

Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.

Khoảng 19.472 m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở. 6.267 cột điện gãy đổ, nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mất điện diện rộng. Hơn 60.000 cây xanh bị gãy đổ.

Từ đêm 29 đến chiều 30-9, nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi vượt 250-360 mm như Ô Chợ Dừa (Hà Nội) 366 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 316 mm, Nuông Dăm (Phú Thọ) 268 mm.

Lũ trên nhiều sông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên sông Gâm tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) mực nước 41,96 m, cao hơn báo động 3 là 3,46 m; sông Thao tại Yên Bái trên báo động 3 là 2,35 m; sông Bứa tại Phú Thọ và sông Hoàng Long tại Ninh Bình đều vượt báo động 2-3. Trong khi đó, một số sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã sẽ xuống dưới báo động 3 từ 0,5-1,5 m; sông Lô lên mức báo động 3; sông Lục Nam dao động báo động 2-3. Hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có thể đạt 8,7-9,3 m, dưới báo động 1.

Các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng đang vận hành điều tiết. Hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả, Thác Bà mở 3 cửa, Hòa Bình duy trì 1 cửa, nhằm giảm áp lực lũ cho hạ du.

