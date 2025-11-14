Thiết thực hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngày 13-11, đoàn công tác Báo Người Lao Động do nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập - dẫn đầu đã đến TP Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk. Mang theo tấm lòng bạn đọc, báo đã kịp thời trao hỗ trợ để người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Kịp thời, ý nghĩa

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đoàn công tác Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung". Đây là nguồn lực nhằm giúp chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Nhà báo Tô Đình Tuân cho biết trước đó, Báo Người Lao Động đã kịp thời trao quà trị giá 350 triệu đồng hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng nặng như các xã Thượng Đức, Đại Lộc, Duy Xuyên. Với 500 triệu đồng trao đợt này, Báo Người Lao Động mong muốn góp phần xây lại nhà bị sập hoàn toàn cho 10 hộ dân tại xã Nam Trà My. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ thêm 150 triệu đồng để các hộ mua sắm vật dụng thiết yếu sau khi có nhà mới. Tổng kinh phí Báo Người Lao Động hỗ trợ cho TP Đà Nẵng lên đến 1 tỉ đồng.

Tiếp nhận hỗ trợ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết thành phố dự kiến trích ngân sách hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ có nhà sập. Với 500 triệu đồng từ Báo Người Lao Động, mỗi hộ sẽ nhận thêm 50 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên 110 triệu đồng/nhà để xây mới. "Đây là nguồn lực kịp thời, ý nghĩa. Những căn nhà mới này sẽ là công trình chung, gói ghém tấm lòng của nhân dân cả nước dành cho TP Đà Nẵng" - ông Thanh nhấn mạnh.

Cùng ngày, đoàn công tác Báo Người Lao Động đã có cuộc gặp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn. Thông tin về thiên tai, ông Phạm Đức Ấn cho biết toàn thành phố ước tính tổng thiệt hại khoảng 1.300 tỉ đồng. Trong đó, tuyến đường lên các xã vùng cao Nam Trà My bị sạt lở, chia cắt; vùng hạ lưu sông Thu Bồn và Vu Gia ngập sâu, nhà cửa hư hại nặng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Báo Người Lao Động. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo cùng bạn đọc cả nước, đồng thời mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục đồng hành với địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội sắp tới.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng từ chương trình “Trái tim miền Trung” cho ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ảnh: BÍCH VÂN

Tấm lòng từ bạn đọc

Cùng ngày, đoàn công tác Báo Người Lao Động đã đến Đắk Lắk, trao hỗ trợ 700 triệu đồng giúp tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13. Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiếp đoàn.

Nhà báo Tô Đình Tuân bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát của địa phương. Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết nguồn hỗ trợ này là tấm lòng của bạn đọc trong và ngoài nước, nhằm chung tay tái thiết nhà cửa, cơ sở vật chất cho người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thiên Văn gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Người Lao Động và bạn đọc; khẳng định đây là sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm. Thông tin về đợt thiên tai vừa qua, ông Văn cho biết bão số 13 gây hậu quả nặng nề. Đến ngày 13-11, toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương. Về tài sản, hơn 10.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 9.200 lượt nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng, riêng nuôi trồng thủy sản thiệt hại 1.330 tỉ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 200 tỉ đồng và 1.700 tấn gạo để địa phương khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống người dân.

Đoàn trao cờ Tổ quốc tặng tỉnh Thái Nguyên Ảnh: HOÀNG TRIỀU Sẻ chia khó khăn cùng người dân Thái Nguyên Ngày 13-11, trong khuôn khổ hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng", Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản TP HCM đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã thông tin về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của địa phương, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của đoàn dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thay mặt Đoàn công tác, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - chúc mừng các thành tựu của tỉnh Thái Nguyên và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng gắn bó. Dịp này, Đoàn đã trao tặng tỉnh Thái Nguyên 500 lá cờ Tổ quốc và tủ sách Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Đoàn cũng trao 20 phần quà cho gia đình chính sách (1 triệu đồng và 2 áo ấm/suất); 30 phần quà cho hộ dân thiệt hại nặng do bão số 11 (3 triệu đồng và 2 áo ấm/suất) cùng 50 suất quà cho học sinh vượt khó (1 triệu đồng/suất). l Tham gia hành trình "Hướng về cội nguồn Cách mạng", Báo Người Lao Động đã trao tặng tỉnh Thái Nguyên 500 lá cờ Tổ quốc; 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. P.Anh - L.Vĩnh



