Thời sự Chính trị

Tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động đến với Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Để kịp thời đồng hành, chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 13, Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 700 triệu đồng cho tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 13-11, đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động dẫn đầu, đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 700 triệu đồng cho UBND tỉnh Đắk Lắk.

Báo Người Lao Động hỗ trợ Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Báo Người Lao Động đến thăm hỏi và hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa bão

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Y Giang Gry Niê Knowng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành.

Báo Người Lao Động hỗ trợ Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 2.

Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại của tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Đình Tuân bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại về người và tài sản mà tỉnh Đắk Lắk phải gánh chịu trong cơn bão số 13.

Ông Tô Đình Tuân chia sẻ thời gian vừa qua, thiên tai xảy ra liên tục từ miền Bắc tới miền Trung, gây thiệt hại rất lớn. Ngay sau khi xảy ra mưa bão, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại. Trong thời gian ngắn, Báo Người Lao Động đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình của đồng bào cả nước và người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Ngay sau đó, Báo Người Lao Động đã nhanh chóng tổ chức cứu trợ khẩn cấp. Các đoàn công tác của báo đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, dùng ca-nô đi sâu vào các vùng ngập lụt để hỗ trợ cho bà con. Sau đó, Báo Người Lao Động tiếp tục kết nối để xây dựng lại cơ sở vật chất, nhà cửa cho người dân.

Báo Người Lao Động hỗ trợ Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc chung tay hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả mưa bão

"Tôi xem những clip do phóng viên của Báo Người Lao Động trực tiếp ghi lại về thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh Đắk Lắk mà không kìm được nước mắt. Đặc biệt, vùng Sông Cầu, tàu thuyền của ngư dân đã vào tránh bão rồi nhưng sức gió quá mạnh, sóng biển lớn đã nhấn chìm, làm hư hỏng rất nhiều tàu thuyền" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

"Hôm nay, thay mặt cho bạn đọc, Báo Người Lao Động gửi đến đồng bào, nhân dân tỉnh Đắk Lắk 700 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả do mưa bão. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục vận động, nỗ lực để đồng hành cùng tỉnh và tin tưởng rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vượt qua khó khăn, người dân sẽ sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển"- ông Tô Đình Tuân, chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Báo Người Lao Động và bạn đọc.

Ông Văn khẳng định đây là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời, đúng thời điểm, góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ.

Báo Người Lao Động hỗ trợ Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 4.

Báo Người Lao Động trao tỉnh Đắk Lắk 700 triệu đồng để chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, bão số 13 có cường độ rất mạnh, đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm theo mưa lớn đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk.

Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương. Bên cạnh đó, hơn 10.500 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, hơn 9.200 lượt nhà bị ngập nước (trong đó 188 nhà hư hỏng, sập đổ hoàn toàn), hơn 280 cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Về sản xuất nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hỏng, thiệt hại…

Tính đến 12 giờ trưa nay (13-11), tổng thiệt hại ở tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại sơ bộ về nuôi trồng thủy sản là 1.330 tỉ đồng. Những thiệt hại này sẽ tác động lâu dài đến cuộc sống của người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 200 tỉ đồng và 1.700 tấn gạo để khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ, giúp ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu và sản xuất.

"Cảm ơn Báo Người Lao Động đã luôn sát cánh, đồng hành với tỉnh trong những năm vừa qua. Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đón nhận được những tình cảm quý báu của Báo Người Lao Động và bạn đọc. Những tình cảm thấm đẫm yêu thương, tinh thần "lá lành đùm lá rách" này, chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục đồng hành để giúp tỉnh sớm khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế" – ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

CLIP: Báo Người Lao Động hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả cơn bão 13

Báo Người Lao Động hỗ trợ Đắk Lắk 700 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 6.

Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Đà Nẵng xây lại nhà dân bị sập sau lũ

Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Đà Nẵng xây lại nhà dân bị sập sau lũ

(NLĐO) - Từ số tiền Báo Người Lao Động trao tặng, TP Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp vào kinh phí xây lại nhà cho các hộ dân bị sập hoàn toàn sau lũ.

Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) - Sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm của Báo Người Lao Động góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 13

Trao 250 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai

(NLĐO)- Báo Người Lao Động trao 250 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị sập nhà do sạt lở đất ở tỉnh Lạng Sơn.

Báo Người Lao Động vượt qua khó khăn UBND tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả
    Thông báo