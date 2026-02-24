"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", đóng cặp với người đẹp Tam Triều Dâng.

Phim ngôn tình kể chuyện yêu đương giữa thiếu gia và "lọ lem"

Phim "Vì mẹ anh phán chia tay" dài 16 tập do Vũ Khắc Tuận đạo diễn, thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, do VieON sản xuất.

Tác phẩm kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), một thiếu gia ranh mãnh đã giả bị liệt để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt cùng "người hợp mệnh" do phụ huynh sắp đặt theo lời "bề trên".

Người hộ lý chăm sóc cho Triệu Phú trớ trêu lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - oan gia thời đi học mười năm trước.

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng - Ảnh 1.

"Thiếu gia" Triệu Phú giả liệt né cưới

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng - Ảnh 2.

Chăm sóc cho anh lại là "oan gia" thời đi học

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng - Ảnh 3.

Cả hai từng không vừa mắt nhau

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng - Ảnh 4.

Trải qua thời học sinh đầy mâu thuẫn

Video clip phim

Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến, số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Ngoài cặp đôi Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, phim còn có sự tham gia của Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Tuyền Mập.

Chia sẻ quá trình thực hiện dự án, đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ đã "trẻ hoá" bản thân bằng cách tham khảo nhiều phim Hàn Quốc: "Thư ký Kim sao thế", "Hạ cánh nơi anh", "Hậu duệ mặt trời", "Ngôi nhà hạnh phúc". Anh vừa xem phim vừa cảm nhận mọi thứ, từ nét đẹp của diễn viên, nét diễn, cho đến hình ảnh, góc máy, âm thanh, âm nhạc...

"Tôi xem để học hỏi tinh thần làm phim của họ, mang sự trẻ trung đó vào "Vì mẹ anh phán chia tay". Trong những bộ phim Hàn, "Ngôi nhà hạnh phúc" có nội dung phù hợp với phim tôi nhất, mặc dù đã chiếu khoảng 20 năm trước nhưng khi xem lại, tôi vẫn học hỏi được nhiều điều" - đạo diễn chia sẻ.

Đi theo nội dung ngôn tình "thiếu gia và cô gái nhà nghèo", tác phẩm mang làn gió mới với các hình tượng khác khuôn mẫu quen thuộc.

Võ Điền Gia Huy tiết lộ Tam Triều Dâng luôn chủ động, cởi mở giúp anh nhiều trong việc tạo "phản ứng hóa học" cho vai diễn cả hai

Nhận xét về nam chính Triệu Phú, diễn viên Tam Triều Dâng cho biết: "Cách anh Võ Điền Gia Huy thể hiện không phải tổng tài, mang phong cách rất mới mẻ, kiểu thiếu gia khác với hình tượng con nhà giàu trước đây".

Võ Điền Gia Huy tiết lộ vai Triệu Phú là một thiếu gia nhiều tiền nhưng si tình, nhìn có vẻ đào hoa nhưng khi yêu thì tìm mọi cách để chinh phục. Bản thân nam diễn viên cũng cảm thấy mình giống vai diễn ở tính tình trẻ con, ham chơi, vui vẻ, thích chọc ghẹo nhưng sâu bên trong là người nội tâm, có mục tiêu sống rõ ràng.

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng - Ảnh 5.

Từ ghét nhau, họ dần nhận ra tình cảm giành cho nhau

Anh cho biết tính cách hướng ngoại, cởi mở của Tam Triều Dâng giúp nhiều trong việc tạo "phản ứng hóa học" cho vai diễn cả hai.

"Cô ấy luôn là người chủ động. Cô ấy luôn cố gắng để cả hai trò chuyện liên tục, nhờ vậy chúng tôi hiểu nhau và thoải mái khi gặp gỡ, ăn uống ngoài đời" - Võ Điền Gia Huy tiết lộ.

Tác phẩm phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 13-3.

Tin liên quan

Nguyễn Phi Hùng trở lại màn ảnh, "cặp kè" Tam Triều Dâng

Nguyễn Phi Hùng trở lại màn ảnh, "cặp kè" Tam Triều Dâng

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trở lại màn ảnh sau 7 năm vắng bóng và tham gia vai diễn trong phim dài tập "Tiểu tam không có lỗi?" do Trần Bửu Lộc đạo diễn.

Kiều Oanh vui làm "dàn bao" cho Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng

(NLĐO) - Nghệ sĩ Kiều Oanh hóa thân vào vai mẹ của nhân vật Thanh Tâm do Tam Triều Dâng đóng và có những cử chỉ "nặng nhẹ" bạn trai của con gái.

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu

(NLĐO) - Lần đầu đóng cặp đôi yêu đương mặn nồng trên màn ảnh rộng, Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát thừa nhận đây là thách thức không hề nhỏ.

phim ngôn tình Diễn viên Võ Điền Gia Huy Vì mẹ anh phán chia tay diễn viên Tam Triều Dâng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo