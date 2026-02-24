"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng

Phim ngôn tình kể chuyện yêu đương giữa thiếu gia và "lọ lem"

Phim "Vì mẹ anh phán chia tay" dài 16 tập do Vũ Khắc Tuận đạo diễn, thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, do VieON sản xuất.

Tác phẩm kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), một thiếu gia ranh mãnh đã giả bị liệt để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt cùng "người hợp mệnh" do phụ huynh sắp đặt theo lời "bề trên".

Người hộ lý chăm sóc cho Triệu Phú trớ trêu lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - oan gia thời đi học mười năm trước.

"Thiếu gia" Triệu Phú giả liệt né cưới

Chăm sóc cho anh lại là "oan gia" thời đi học

Cả hai từng không vừa mắt nhau

Trải qua thời học sinh đầy mâu thuẫn

Video clip phim

Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến, số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Ngoài cặp đôi Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, phim còn có sự tham gia của Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Tuyền Mập.

Chia sẻ quá trình thực hiện dự án, đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ đã "trẻ hoá" bản thân bằng cách tham khảo nhiều phim Hàn Quốc: "Thư ký Kim sao thế", "Hạ cánh nơi anh", "Hậu duệ mặt trời", "Ngôi nhà hạnh phúc". Anh vừa xem phim vừa cảm nhận mọi thứ, từ nét đẹp của diễn viên, nét diễn, cho đến hình ảnh, góc máy, âm thanh, âm nhạc...

"Tôi xem để học hỏi tinh thần làm phim của họ, mang sự trẻ trung đó vào "Vì mẹ anh phán chia tay". Trong những bộ phim Hàn, "Ngôi nhà hạnh phúc" có nội dung phù hợp với phim tôi nhất, mặc dù đã chiếu khoảng 20 năm trước nhưng khi xem lại, tôi vẫn học hỏi được nhiều điều" - đạo diễn chia sẻ.

Đi theo nội dung ngôn tình "thiếu gia và cô gái nhà nghèo", tác phẩm mang làn gió mới với các hình tượng khác khuôn mẫu quen thuộc.

Võ Điền Gia Huy tiết lộ Tam Triều Dâng luôn chủ động, cởi mở giúp anh nhiều trong việc tạo "phản ứng hóa học" cho vai diễn cả hai

Nhận xét về nam chính Triệu Phú, diễn viên Tam Triều Dâng cho biết: "Cách anh Võ Điền Gia Huy thể hiện không phải tổng tài, mang phong cách rất mới mẻ, kiểu thiếu gia khác với hình tượng con nhà giàu trước đây".

Võ Điền Gia Huy tiết lộ vai Triệu Phú là một thiếu gia nhiều tiền nhưng si tình, nhìn có vẻ đào hoa nhưng khi yêu thì tìm mọi cách để chinh phục. Bản thân nam diễn viên cũng cảm thấy mình giống vai diễn ở tính tình trẻ con, ham chơi, vui vẻ, thích chọc ghẹo nhưng sâu bên trong là người nội tâm, có mục tiêu sống rõ ràng.

Từ ghét nhau, họ dần nhận ra tình cảm giành cho nhau

Anh cho biết tính cách hướng ngoại, cởi mở của Tam Triều Dâng giúp nhiều trong việc tạo "phản ứng hóa học" cho vai diễn cả hai.

"Cô ấy luôn là người chủ động. Cô ấy luôn cố gắng để cả hai trò chuyện liên tục, nhờ vậy chúng tôi hiểu nhau và thoải mái khi gặp gỡ, ăn uống ngoài đời" - Võ Điền Gia Huy tiết lộ.

Tác phẩm phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 13-3.