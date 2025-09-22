Thiếu niên 15 tuổi thoát chết kỳ diệu ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thiếu niên 15 tuổi thoát chết kỳ diệu ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Va phải dây điện sà ngang đường, thiếu niên 15 tuổi ở Quảng Trị bị đứt khí quản, may mắn được cứu sống kịp thời.

Thiếu niên 15 tuổi thoát chết kỳ diệu ở Quảng Trị nhờ phẫu thuật khẩn cấp - Ảnh 1.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện. Nạn nhân là P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Theo người nhà, khi đi xe máy điện qua một đoạn đường ở địa phương, em A. không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân khó thở, cổ sưng to, tràn khí dưới da.

Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ CKII Trần Linh Giang - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, cho biết qua chụp CT, bệnh nhân bị đứt khí quản, tràn khí trung thất, nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ đặc biệt khó khăn vì không thể gây mê toàn thân, bệnh nhân phải phẫu thuật dưới tê tại chỗ. Các bác sĩ nối lại khí quản bị đứt và khâu kín vết thương vùng cổ. 

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi, phục hồi tại bệnh viện.

Tin liên quan

Xem phim "Mưa đỏ", chàng trai 18 tuổi ở Quảng Trị có một quyết định đầy bất ngờ

Xem phim "Mưa đỏ", chàng trai 18 tuổi ở Quảng Trị có một quyết định đầy bất ngờ

(NLĐO) - Xúc động sau khi xem phim "Mưa đỏ", Hồ Văn Duẩn (18 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba

(NLĐO) - Hơn 205 triệu đồng đã được Điện lực Quảng Trị quyên góp gửi tới nhân dân Cuba, hưởng ứng chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba".

Chế tài xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng" nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị

(NLĐO) - Nam thanh niên trong video trên kênh TikTok "Thằng Thợ Đụng" phát ngôn "Đứa mô nói con gái Huế hiền rứa? Đứa mô?"

Quảng Trị cứu sống bệnh nhân vướng dây điện phường ba đồn đứt khí quản bệnh viện cuba đồng hới tai nạn nguy kịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo