Thiếu niên 15 tuổi thoát chết kỳ diệu ở Quảng Trị

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện. Nạn nhân là P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Theo người nhà, khi đi xe máy điện qua một đoạn đường ở địa phương, em A. không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân khó thở, cổ sưng to, tràn khí dưới da.

Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ CKII Trần Linh Giang - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, cho biết qua chụp CT, bệnh nhân bị đứt khí quản, tràn khí trung thất, nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ đặc biệt khó khăn vì không thể gây mê toàn thân, bệnh nhân phải phẫu thuật dưới tê tại chỗ. Các bác sĩ nối lại khí quản bị đứt và khâu kín vết thương vùng cổ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi, phục hồi tại bệnh viện.