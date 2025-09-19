Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị trao tặng số tiền hơn 205 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng chương trình vận động cấp quốc gia với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 - 2025), Công ty Điện lực Quảng Trị đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia quyên góp, ủng hộ nhân dân Cuba với số tiền hơn 205 triệu đồng.

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị đã trao số tiền quyên góp cho Hội để chuyển đến nhân dân Cuba.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, cho biết Điện lực Quảng Trị luôn xác định công tác an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện là trách nhiệm gắn liền với sự phát triển của đơn vị. Hằng năm, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đều đóng góp gần 1 tỉ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa và nhiều hoạt động xã hội khác.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lần này, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã tích cực ủng hộ nhân dân Cuba với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị.

Bà Mai thông tin tính đến ngày 12-9, tổng số tiền ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã đạt hơn 9,1 tỉ đồng, đang dẫn đầu cả nước. Đây thể hiện tình cảm và sự sẻ chia chân thành của nhân dân Quảng Trị đối với nhân dân Cuba.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quyên góp lần này, Công ty Điện lực Quảng Trị còn thường xuyên đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái". Thông qua nghĩa cử thiết thực, đơn vị mong muốn gửi đi thông điệp về sự sẻ chia, đồng cảm và tinh thần đoàn kết quốc tế, vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.



