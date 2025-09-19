Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba

HƯƠNG NGUYÊN - HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn 205 triệu đồng đã được Điện lực Quảng Trị quyên góp gửi tới nhân dân Cuba, hưởng ứng chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba".

Điện lực Quảng Trị ủng hộ 205 triệu đồng cho nhân dân Cuba- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị trao tặng số tiền hơn 205 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng chương trình vận động cấp quốc gia với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 - 2025), Công ty Điện lực Quảng Trị đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia quyên góp, ủng hộ nhân dân Cuba với số tiền hơn 205 triệu đồng.

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, đại diện lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị đã trao số tiền quyên góp cho Hội để chuyển đến nhân dân Cuba.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, cho biết Điện lực Quảng Trị luôn xác định công tác an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện là trách nhiệm gắn liền với sự phát triển của đơn vị. Hằng năm, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đều đóng góp gần 1 tỉ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa và nhiều hoạt động xã hội khác.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lần này, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã tích cực ủng hộ nhân dân Cuba với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị.

Bà Mai thông tin tính đến ngày 12-9, tổng số tiền ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã đạt hơn 9,1 tỉ đồng, đang dẫn đầu cả nước. Đây thể hiện tình cảm và sự sẻ chia chân thành của nhân dân Quảng Trị đối với nhân dân Cuba.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quyên góp lần này, Công ty Điện lực Quảng Trị còn thường xuyên đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái". Thông qua nghĩa cử thiết thực, đơn vị mong muốn gửi đi thông điệp về sự sẻ chia, đồng cảm và tinh thần đoàn kết quốc tế, vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.


Tin liên quan

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Công ty Điện lực Quảng Trị và chung tay của bà con, gia đình người phụ nữ nghèo đã có căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

điện lực quảng trị PC Quảng Trị ủng hộ nhân dân Cuba Nghĩa tình Việt Nam Cuba an sinh xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo