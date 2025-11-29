HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thiếu niên mất liên lạc với gia đình, gia đình cầu cứu

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an phường Tân Tạo (TPHCM) đang phối hợp với công an các phường, xã tìm thiếu niên 16 tuổi mất liên lạc với gia đình từ ngày 20-11

Ngày 29-11, Công an phường Tân Tạo (TPHCM) cho biết đã ra thông báo tìm người và chuyển đơn trình báo đến Công an TPHCM cũng như công an các xã, phường trên địa bàn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Nhanh (SN 1979; ngụ ấp Phước Thuận A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo mất liên lạc với con trai là Nguyễn Thái Hồ (SN 2009).

Thiếu niên 16 tuổi ở TPHCM mất liên lạc với gia đình - Ảnh 1.

Thiếu niên 16 tuổi ở TPHCM mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Theo bà Nhanh, từ ngày 20-11 con trai bà rời khỏi nhà và không liên lạc được, không có tin tức gì, gia đình đã tìm, liên lạc mọi cách nhưng vô vọng.

Khi ra khỏi nhà, cháu Nguyễn Thái Hồ mặc áo thun màu đen tay ngắn, áo khoác vải dù màu đen tay dài, quần jean dài màu xám đen, đeo một ba lô màu đen

Đến tối cùng ngày, bà Nhanh gọi điện để hỏi con trai đã tới đâu nhưng không được trả lời điện thoại mà chỉ nhận tin nhắn là gần tới, khi nào tới nhà sẽ cho bà Nhanh biết.

Sau đó, cháu Hồ nhắn tin và gọi cho bà Nhanh nói đi làm ăn ở Trung Quốc và năn nỉ bà đừng báo công an. Đến nay, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Hồ.

Gia đình bà Nhanh nghi ngờ cháu bị lừa bán ra nước ngoài.

Mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thái Hồ, ai biết vui lòng liên hệ đến Công an phường Tân Tạo (SĐT: 028 3636.5362) hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (SĐT: 0879569243).

Tin liên quan

Công an TPHCM trao 2 tỉ đồng để Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an TPHCM trao 2 tỉ đồng để Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng đoàn công tác đã trao 2 tỉ đồng để Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lụt

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo chiêu lừa mới nhất đang diễn ra, khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi lạ

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng

(NLĐO) - Với 4 bước đơn giản, Công an TPHCM hướng dẫn người dân cài ứng dụng để xem phạt nguội một cách dễ dàng

