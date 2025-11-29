Thiếu niên mất liên lạc với gia đình, gia đình cầu cứu

Ngày 29-11, Công an phường Tân Tạo (TPHCM) cho biết đã ra thông báo tìm người và chuyển đơn trình báo đến Công an TPHCM cũng như công an các xã, phường trên địa bàn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Nhanh (SN 1979; ngụ ấp Phước Thuận A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo mất liên lạc với con trai là Nguyễn Thái Hồ (SN 2009).

Thiếu niên 16 tuổi ở TPHCM mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Theo bà Nhanh, từ ngày 20-11 con trai bà rời khỏi nhà và không liên lạc được, không có tin tức gì, gia đình đã tìm, liên lạc mọi cách nhưng vô vọng.

Khi ra khỏi nhà, cháu Nguyễn Thái Hồ mặc áo thun màu đen tay ngắn, áo khoác vải dù màu đen tay dài, quần jean dài màu xám đen, đeo một ba lô màu đen

Đến tối cùng ngày, bà Nhanh gọi điện để hỏi con trai đã tới đâu nhưng không được trả lời điện thoại mà chỉ nhận tin nhắn là gần tới, khi nào tới nhà sẽ cho bà Nhanh biết.

Sau đó, cháu Hồ nhắn tin và gọi cho bà Nhanh nói đi làm ăn ở Trung Quốc và năn nỉ bà đừng báo công an. Đến nay, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Hồ.

Gia đình bà Nhanh nghi ngờ cháu bị lừa bán ra nước ngoài.