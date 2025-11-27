HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo chiêu lừa mới nhất đang diễn ra, khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi lạ

Ngày 27-11, Công an TPHCM đã phát thông báo cảnh báo người dân về chiêu lừa mới liên quan đến cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, các nhóm tội phạm công nghệ cao thường giả danh công an, chính quyền địa phương, nhân viên điện, nước... để yêu cầu người dân cập nhật dữ liệu đất đai, hồ sơ điện, nước, bảo hiểm y tế điện tử để lừa đảo. 

Khi nạn nhân thao tác theo yêu cầu của đối tượng sẽ bị rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng.

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa mới nhất - Ảnh 1.

Công an TPHCM triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao

Vừa qua, ông N.Q.P.H. (SN 1962, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) đã bị kẻ gian lừa đảo, mất 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ông H. cho biết nhận được cuộc gọi của một người xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội, có nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử để dễ dàng, thuận lợi hơn khi đi khám và theo dõi được cả bệnh án của mình trên hệ thống y tế quốc gia.

Sau khi nghe hướng dẫn, ông H. đã cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh, số tài khoản ngân hàng liên kết để thanh toán viện phí để làm bảo hiểm y tế điện tử. Tiếp tục làm theo hướng dẫn, ông H. đã bị trừ 35 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đây là một trong những chiêu lừa của các băng nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo Công an TPHCM, các đường dây lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, tình huống và ăn theo các sự kiện, quy định mới nhằm lừa đảo người già, phụ nữ, người ít rành công nghệ. 

Trước đó, Công an xã Bình Chánh (TPHCM) cho biết thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn đã phản ánh có một số đối tượng tự xưng là công an gọi điện yêu cầu chụp sổ đỏ, cung cấp thông tin để phục vụ "đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai". Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "Cổng dịch vụ công Bộ Công an".

Đáng chú ý, các đối tượng gọi điện thoại với giọng nói dứt khoát, xưng là cán bộ Công an xã Bình Chánh. Nhóm này tra hỏi nhân thân người dân rồi yêu cầu cập nhật thông tin sổ đỏ vào hệ thống làm sạch dữ liệu dân cư. Nếu không bổ sung, "hồ sơ đất đai có thể bị tạm khoá".

Công an TP HCM khuyến cáo: "Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP xác thực cho bất kỳ ai, không làm theo hướng dẫn qua cuộc gọi. Thủ đoạn mạo danh hiện có thể giả mạo bất kỳ tổ chức, cá nhân như công an, ngân hàng, điện, nước, bưu điện... nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạn tiền trong ngân hàng"

