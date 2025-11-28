Công an TPHCM trao 2 tỉ đồng để Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 28-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng đoàn công tác của Công an TPHCM đã đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã gửi lời hỏi thăm, động viên đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Gia Lai khi vừa trải qua sự đợt lũ lụt lịch sử với sự tàn phá nặng nề của thiên tai.

Công an TPHCM trao 2 tỉ đồng đến Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục công tác tái thiết sau bão lũ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng chia sẻ sâu sắc đến người dân vùng lũ, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã ngày đêm, không quản nguy nan để giúp đỡ người dân thoát khỏi nguy cấp.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, từ ngày 18-11 đến nay, đơn vị đã huy động tổng cộng hơn 17.142 lượt cán bộ, chiến sĩ; 25.559 lượt lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và 2.355 lượt dân phòng túc trực tại các xã, điểm xung yếu để hỗ trợ nhân dân chống bão lũ, di dời người dân và khắc phục thiệt hại.

Lực lượng CSGT tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Lực lượng Công an TPHCM tham gia trao quà đến người dân

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Gia Lai còn chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, kịp thời có mặt tại những điểm xung yếu, tổ chức sơ tán dân, hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và giữ vững an ninh trật tự.

Công an tỉnh Gia Lai cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương, trong đó có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an TPHCM, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, tặng những phần quà thiết yếu đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã thay mặt Công an TPHCM gửi đến công an tỉnh 2 tỉ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó nghĩa tình giữa hai lực lượng công an của hai địa phương.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Gia Lai. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo nhanh về tình hình lực lượng Công an TPHCM và các đơn vị khác tham gia hỗ trợ địa phương trong mưa lũ và khắc phục hậu quả.



