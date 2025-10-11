Thiếu nữ 14 tuổi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 280 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thiếu nữ 14 tuổi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 280 triệu đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán 280 triệu đồng cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Ngày 11-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết đã bàn giao Lương Thị Hưng (37 tuổi, trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Vi Thị Phượng (57 tuổi, trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Thiếu nữ 14 tuổi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy 280 triệu đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượng bán thiếu nữ 14 tuổi cho người đàn ông Trung Quốc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, năm 2019, Hưng và Phượng đã lừa đưa em V.T.T. (14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa để làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).

Thực hiện chuyên án NA1025, về đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Nậm Cắn chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng lực lượng công an bắt giữ Hưng và Phượng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bán thiếu nữ 14 tuổi cho người nước ngoài làm vợ với giá 300 triệu đồng

Bán thiếu nữ 14 tuổi cho người nước ngoài làm vợ với giá 300 triệu đồng

(NLĐO) - Đưa bé gái 14 tuổi bán cho một người đàn ông nước ngoài làm vợ với giá 300 triệu đồng, Lữ Thị Quế bị khởi tố, bắt tạm giam

Bắt đối tượng chuyên mua bán thiếu nữ và ép bán dâm

(NLĐO) - Sau khi mua các cô gái, Lê Thanh Đoàn đã ép các cô gái bán dâm để trừ các khoản phí đưa đón, tiền phạt, xăng xe...

Sửng sốt với đường dây mua bán thiếu nữ hoạt động liên tỉnh

(NLĐO)- 2 thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm 4 đối tượng lừa gạt “việc nhẹ lương cao”, mua bán sang tay vào các quán karaoke trá hình vừa bị Công an TP Biên Hoà lật tẩy, bắt giữ.

tỉnh Nghệ An Bộ đội biên phòng thiếu nữ nhân dân tệ công an Nghệ An Trung Quốc làm vợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo