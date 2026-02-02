HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thiếu nữ 14 tuổi lái xe máy, quay clip đăng Facebook, phụ huynh bị phạt nặng

Đức Anh

(NLĐO) - Phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh thiếu nữ chưa đủ tuổi nhưng lái xe máy, lực lượng chức năng ở Gia Lai đã vào cuộc xử lý.

Sáng 2-2, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh xử lý vụ việc một thiếu nữ chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy tham gia giao thông, quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Hai thiếu nữ L.R.O.H.T. và L.T.N.H. không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy trong đêm với tốc độ cao.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 30-1, Công an xã Phú Túc phát hiện trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh hai cô gái điều khiển, ngồi trên xe máy nhưng không chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong clip, các thiếu nữ không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trong đêm trên các tuyến đường ở địa bàn xã Phú Túc. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và người tham gia giao thông khác.

Tiến hành xác minh, Công an xã Phú Túc phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 mời các trường hợp liên quan đến trụ sở để làm rõ. Kết quả xác định, người điều khiển xe máy trong clip là L.R.O.H.T. (SN 2012), người ngồi phía sau là L.T.N.H. (SN 2009). Người cùng nhóm và trực tiếp quay clip là N.H.H.H. (SN 2009, cùng trú xã Phú Túc).

Theo trình bày, đêm 29-1, N.H.H.H. tự ý lấy xe máy biển số 81N1-194.xx của phụ huynh để trước nhà rồi rủ bạn đi chơi. Sau đó, H. giao xe cho L.R.O.H.T. điều khiển chở L.T.N.H., vừa di chuyển vừa quay clip và đăng lên Facebook.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ huynh của N.H.H.H. về hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông, theo khoản 10 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 8 – 10 triệu đồng.

- Ảnh 3.

Các trường hợp vi phạm (từ trái qua) L.R.O.H.T., L.T.N.H. và N.H.H.H.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với L.R.O.H.T. về hành vi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên, theo điểm a, khoản 4, Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt từ 400.000 – 600.000 đồng.

Công an địa phương cũng tuyên truyền, nhắc nhở các thiếu niên và phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Tin liên quan

Công an Gia Lai bắt đối tượng hành hung, cướp tài sản của một thiếu nữ

Công an Gia Lai bắt đối tượng hành hung, cướp tài sản của một thiếu nữ

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm và thu hồi tang vật.

Phát hiện vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép số lượng lớn tại Gia Lai

(NLĐO) – Công an xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, xử lý một vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên địa bàn.

Từ phản ánh của người dân, CSGT Gia Lai xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường

(NLĐO) - Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic và clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Gia Lai đã vào cuộc xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường.

không gian mạng lực lượng chức năng tham gia giao thông công an xã mạng xã hội
