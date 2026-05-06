Thiếu nữ 15 tuổi bị nhốt trong phòng trọ để chờ bán ra nước ngoài làm vợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thiếu nữ 15 tuổi bị nhốt trong phòng trọ để chờ bán ra nước ngoài làm vợ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nhận được tin nhắn cầu cứu, lực lượng công an đã kịp thời giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm đối tượng xấu khống chế, nhốt trong phòng trọ.

Ngày 6-5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã phối hợp các đơn vị liên quan giải cứu thành công em M.T.L (SN 2011, trú tại xã Pắc Ta) trước khi nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có G.A.C. là anh trai của nạn nhân, kẻ đã tiếp tay cho nhóm buôn người vì hám lợi.

Bé gái 15 tuổi bị nhóm đối tượng xấu khống chế, nhốt trong phòng trọ - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-5, Công an xã Pắc Ta nhận được tin nhắn cầu cứu của em M.T.L. về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, chuẩn bị đưa qua biên giới bán cho những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tổ công tác gồm hơn 10 điều tra viên nhiều kinh nghiệm vượt hàng trăm cây số ngay trong đêm đến tỉnh Lào Cai để truy vết.

Sau 18 giờ khẩn trương rà soát, đến 11 giờ 20 phút ngày 4-5, lực lượng chức năng đã ập vào một nhà trọ kín đáo tại phường Lào Cai, giải cứu an toàn em L. và khống chế 2 đối tượng cầm đầu là Ly A Quáng (SN 1992) và Hoàng Thị Chí (SN 1993), cùng trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân để đưa 13 triệu đồng dưới danh nghĩa "giúp trả nợ", thực chất là thủ đoạn mua chuộc để đưa em L. rời địa phương. Với lời hứa hão huyền về cuộc sống sung sướng khi lấy chồng ngoại quốc, nhóm này đã dụ dỗ nạn nhân rồi đưa sang Lào Cai giam giữ, chờ thời điểm đưa qua biên giới.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ly A Quáng, Hoàng Thị Chí và G.A.C để điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

(NLĐO) - Công an đã giải cứu 21 cô gái trẻ sau khi triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi "núp bóng" các quán karaoke, massage.

Đà Nẵng: Giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online", ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu một cô gái 20 tuổi bị các đối tượng thao túng tâm lý.

Giải cứu một thanh niên ở Lâm Đồng bị lừa sang Campuchia bán thận

(NLĐO) - Nam thanh niên khai do hoàn cảnh khó khăn nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin bán thận

cơ quan Cảnh sát điều tra tổ công tác giải cứu công an tỉnh Tỉnh Lai Châu Cảnh sát điều tra bé gái khống chế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo