Thiếu nữ 15 tuổi bị nhốt trong phòng trọ để chờ bán ra nước ngoài làm vợ

Ngày 6-5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã phối hợp các đơn vị liên quan giải cứu thành công em M.T.L (SN 2011, trú tại xã Pắc Ta) trước khi nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có G.A.C. là anh trai của nạn nhân, kẻ đã tiếp tay cho nhóm buôn người vì hám lợi.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 3-5, Công an xã Pắc Ta nhận được tin nhắn cầu cứu của em M.T.L. về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, chuẩn bị đưa qua biên giới bán cho những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tổ công tác gồm hơn 10 điều tra viên nhiều kinh nghiệm vượt hàng trăm cây số ngay trong đêm đến tỉnh Lào Cai để truy vết.

Sau 18 giờ khẩn trương rà soát, đến 11 giờ 20 phút ngày 4-5, lực lượng chức năng đã ập vào một nhà trọ kín đáo tại phường Lào Cai, giải cứu an toàn em L. và khống chế 2 đối tượng cầm đầu là Ly A Quáng (SN 1992) và Hoàng Thị Chí (SN 1993), cùng trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân để đưa 13 triệu đồng dưới danh nghĩa "giúp trả nợ", thực chất là thủ đoạn mua chuộc để đưa em L. rời địa phương. Với lời hứa hão huyền về cuộc sống sung sướng khi lấy chồng ngoại quốc, nhóm này đã dụ dỗ nạn nhân rồi đưa sang Lào Cai giam giữ, chờ thời điểm đưa qua biên giới.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ly A Quáng, Hoàng Thị Chí và G.A.C để điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.