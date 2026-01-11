HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

Như Quỳnh

(NLĐO) - Công an đã giải cứu 21 cô gái trẻ sau khi triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi "núp bóng" các quán karaoke, massage.

Ngày 11-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Lào Cai đồng loạt triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giải cứu 21 cô gái trẻ khi triệt phá đường dây “núp bóng” quán karaoke, massage - Ảnh 1.

Các nạn nhân trong đường dây được công an giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều đối tượng tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi dưới vỏ bọc các cơ sở massage, karaoke.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để tuyển mộ "nhân viên", sau đó điều chuyển, khống chế bằng các khoản nợ nhằm trục lợi. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự móc nối giữa nhiều nhóm tại các địa phương khác nhau.

Sau một thời gian điều tra, ngày 8-1, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại nhiều địa phương. Kết quả, 10 đối tượng nghi vấn bị bắt giữ, 21 nạn nhân được giải cứu an toàn.

Giải cứu 21 cô gái trẻ khi triệt phá đường dây “núp bóng” quán karaoke, massage - Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Đặng Văn Vinh (29 tuổi), trú phường Phú Liễn (Hải Phòng); Phạm Thị Hoa (34 tuổi), trú xã Tân Minh (Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), trú xã Mậu A (Lào Cai); Lô Minh Quang (20 tuổi), trú xã Bảo Yên (Lào Cai).

Theo cơ quan công an, đường dây trên tuyển mộ người làm phục vụ rót bia, bấm bài tại quán karaoke, sau đó ép buộc nạn nhân "gánh" các khoản nợ. Khi nạn nhân không muốn tiếp tục làm việc, chúng chuyển giao cho nhóm khác và yêu cầu "chủ mới" thanh toán khoản nợ này. Đây là hình thức mua bán người trá hình để thu lợi bất chính.

Giải cứu 21 cô gái trẻ khi triệt phá đường dây “núp bóng” quán karaoke, massage - Ảnh 3.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Đặng Văn Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Lô Minh Quang và Phạm Thị Hoa để điều tra làm rõ.

Hiện vụ án đang được mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

(NLĐO) - Lực lượng công an đã thương lượng căng thẳng với nhóm đối tượng ở Campuchia để đưa cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị trở về an toàn.

Giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc"

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc" vì cho rằng nợ tiền.

Giải cứu thiếu nữ 17 tuổi và bạn bị lừa bán sang Campuchia

(NLĐO)-Thiếu nữ 17 tuổi và nam thiếu niên cùng tuổi đã được công an giải cứu khi đang di chuyển đến Bến xe miền Đông để bán sang Campuchia

